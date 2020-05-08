Rede Sipolatti oferece atendimento com hora marcada para compras do Dia das Mães

Dia das Mães Sipolatti

Agendamento para atendimento: por meio de telefone fixo (27 3089-2100) ou pelo WhatsApp (27 99254-0701)

Horário para contato: das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 12h, aos sábados. Unidades para atendimento na Grande Vitória (mediante agendamento): Campo Grande (Cariacica), Centro de Vitória (na Avenida Princesa Isabel), São Pedro e Goiabeiras (também na Capital), Glória (Vila Velha), Laranjeiras (Serra) ou Serra-Sede. Mais informações sobre produtos: