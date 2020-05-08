Rede Sipolatti oferece atendimento com hora marcada para compras do Dia das Mães

Atendimento por telefone ou online e agilidade na entrega são algumas das facilidades oferecidas pela Rede Sipolatti ao consumidor que deseja comprar um presente especial para o Dia das Mães, a ser celebrado no próximo domingo (10).
Neste ano atípico em virtude das restrições impostas ao comércio, a empresa, que sempre se mantém atenta às novidades, conectou-se ainda mais aos anseios do seu público e oferece desde a última terça-feira um serviço de agendamento para compras em sete unidades da Grande Vitória, região onde há restrições para abertura dos estabelecimentos do varejo.
Funciona assim: por meio de telefone fixo (27 3089-2100) ou pelo WhatsApp (27 99254-0701), o cliente pode entrar em contato com a Sipolatti a fim de marcar um horário para ser atendido pelos colaboradores nas lojas físicas de Campo Grande (Cariacica), Centro de Vitória (na Avenida Princesa Isabel), São Pedro e Goiabeiras (também na Capital), Glória (Vila Velha), Laranjeiras (Serra) ou Serra-Sede.
À disposição, há uma ampla variedade de eletrodomésticos, produtos eletrônicos (como notebooks, celulares e tablets), móveis e itens de lazer e utilidades do lar.
"Estamos focando as conexões digitais com o cliente. Na Grande Vitória, oferecemos essa opção de agendamento, que tem dado muito certo. A procura tem nos surpreendido. Vem sendo muito intensa. E as nossas lojas do interior se mantêm abertas, funcionando nos horários flexíveis, conforme as regras determinadas pelo Governo do Estado e pelas prefeituras e as orientações do Ministério da Saúde"
Facilidades o ano todo
Uma outra boa opção oferecida ao longo de todo o ano para compras é a loja virtual (www.sipolatti.com.br). Nesse endereço (e-commerce), o consumidor tem acesso às informações de todos os produtos e a todas as facilidades disponíveis: frete grátis, entrega em até 24 horas e parcelamento em até dez vezes em todos os cartões de crédito.
Nosso ambiente virtual está sendo bastante procurado. E, neste momento de quarentena por causa da Covid-19, fomos nos adaptando. A novidade foi conseguir a abertura dessas sete lojas na Grande Vitória para as vendas do Dia das Mães. Nossos colaboradores usam todos os equipamentos de proteção. São poucos dentro da unidade, respeitando o distanciamento recomendado pelos órgãos de saúde, conclui o diretor da Sipolatti, rede que conta no total com 39 unidades.
Alguns dos produtos e opções de presentes para as Mamães
Serviço
Dia das Mães Sipolatti
Agendamento para atendimento: por meio de telefone fixo (27 3089-2100) ou pelo WhatsApp (27 99254-0701)
Horário para contato: das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 12h, aos sábados. Unidades para atendimento na Grande Vitória (mediante agendamento): Campo Grande (Cariacica), Centro de Vitória (na Avenida Princesa Isabel), São Pedro e Goiabeiras (também na Capital), Glória (Vila Velha), Laranjeiras (Serra) ou Serra-Sede. Mais informações sobre produtos: www.sipolatti.com.br
Agendamento para atendimento: por meio de telefone fixo (27 3089-2100) ou pelo WhatsApp (27 99254-0701)
Horário para contato: das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 12h, aos sábados. Unidades para atendimento na Grande Vitória (mediante agendamento): Campo Grande (Cariacica), Centro de Vitória (na Avenida Princesa Isabel), São Pedro e Goiabeiras (também na Capital), Glória (Vila Velha), Laranjeiras (Serra) ou Serra-Sede. Mais informações sobre produtos: www.sipolatti.com.br