Mães: 7 dicas quentes para apimentar todos os dias do ano

Entre no clima e ajeite-se

As mamães amam ver um combo de mimos só para elas. Então, que tal comprar a lingerie do jeito que ela gosta? Cai muito bem em todas as datas do calendário, inclusive o Dia das Mães. Para incrementar, inclua géis e velas. Vibradores femininos e os que podem ser usados pelo casal também são infalíveis.

Resgate o romantismo. Tire aquele lençol antigo na cama. Coloque as peças mais bonitas para o ninho e perfume-o (nada muito forte, por favor!). Afinal, a data é especial. Aquela meia-luz românica funciona bem. Ah, e não se esqueça de colocar na vitrola as músicas que ela curte.

Pétalas de rosa para dar uma cara nova ao quarto são ótimas. Velas perfumadas, então, perfeitas. Elas vão derretendo e formando um óleo beijável maravilhoso para massagens e sexo oral. Não queimam ou ardem, recomenda a especialista.

Aproveite os momentos em que os filhos não estão por perto, ou seja, o começo ou o fim do dia. Monte uma bandeja com o melhor café da manhã que você já fez na sua vida. Se você quer investir na noite, não economize empenho no jantar a dois. Para os que não sabem cozinhar, a alternativa sempre à mão é o delivery. Opções boas não faltam, recomenda Natália.

A ciência já comprovou: na dose certa, o vinho aumenta a libido. Aquela tacinha faz toda a diferença. É o momento ideal para vocês brindarem a todos os momentos bons que já passaram, às realizações e aos projetos a dois que ainda virão.

Sonde os gostos, mas sem dar bandeira de que está preparando uma surpresa. Se for comprar uma lingerie, tente saber se ela ficará confortável com as peças, se vai gostar. Lembre-se de que o alvo aqui é o prazer feminino. Se sua parceira for mais ousada, a aposta pode ser uma lingerie fantasia. As mais tradicionais também gostam de peças íntimas um pouco mais comportadas. Enfim, lingerie é sucesso. É só acertar o gosto e partir para o abraço, beijos e algo mais, afirmou a especialista.