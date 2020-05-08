Mães: 7 dicas quentes para apimentar todos os dias do ano

Está lá marcado no calendário, na agenda e no coração. O segundo domingo de maio é todinho para homenagear aquelas que são não só as protagonistas da família, mas também heroínas em multipapéis, em multicenários.
E se a versatilidade é um traço intrinsecamente ligado às mulheres, que tal aproveitar a mais feminina das datas para presenteá-las com mimos que afloram o lado às vezes adormecido da sensualidade? Sim, maridos e namorados, a dica certeira e infalível é apostar em opções apaixonantes que podem ser usadas em todos os dias (e noites!) do ano.
"Elas amam receber presentes íntimos no Dia das Mães. Entendem que os parceiros se empenharam em oferecer algo que fuja do lugar-comum. Veem isso como um carinho e uma declaração de amor e de paixão. E, claro, aproveitam bastante todas as potencialidades dos produtos"
Na loja da expert, todos os pedidos podem ser feitos de modo virtual, garantindo a discrição do atendimento até a entrega. As embalagens são superdiscretas. Ajudamos os clientes também que estão em dúvida a escolher o melhor item. Quem quiser pode montar até combos do prazer, kits que vêm com lingerie, géis e vibradores. E o melhor: todo esse carinho oferecido pode ser desfrutado durante os 365 (ou 366) dias do ano, acrescentou.
Natália também aproveitou para dar algumas dicas sobre como fazer da entrega do presente um grande evento a dois. Confira!
Entre no clima e ajeite-se
As mamães amam ver um combo de mimos só para elas. Então, que tal comprar a lingerie do jeito que ela gosta? Cai muito bem em todas as datas do calendário, inclusive o Dia das Mães. Para incrementar, inclua géis e velas. Vibradores femininos e os que podem ser usados pelo casal também são infalíveis.
Resgate o romantismo. Tire aquele lençol antigo na cama. Coloque as peças mais bonitas para o ninho e perfume-o (nada muito forte, por favor!). Afinal, a data é especial. Aquela meia-luz românica funciona bem. Ah, e não se esqueça de colocar na vitrola as músicas que ela curte.
Pétalas de rosa para dar uma cara nova ao quarto são ótimas. Velas perfumadas, então, perfeitas. Elas vão derretendo e formando um óleo beijável maravilhoso para massagens e sexo oral. Não queimam ou ardem, recomenda a especialista.
Aproveite os momentos em que os filhos não estão por perto, ou seja, o começo ou o fim do dia. Monte uma bandeja com o melhor café da manhã que você já fez na sua vida. Se você quer investir na noite, não economize empenho no jantar a dois. Para os que não sabem cozinhar, a alternativa sempre à mão é o delivery. Opções boas não faltam, recomenda Natália.
A ciência já comprovou: na dose certa, o vinho aumenta a libido. Aquela tacinha faz toda a diferença. É o momento ideal para vocês brindarem a todos os momentos bons que já passaram, às realizações e aos projetos a dois que ainda virão.
Sonde os gostos, mas sem dar bandeira de que está preparando uma surpresa. Se for comprar uma lingerie, tente saber se ela ficará confortável com as peças, se vai gostar. Lembre-se de que o alvo aqui é o prazer feminino. Se sua parceira for mais ousada, a aposta pode ser uma lingerie fantasia. As mais tradicionais também gostam de peças íntimas um pouco mais comportadas. Enfim, lingerie é sucesso. É só acertar o gosto e partir para o abraço, beijos e algo mais, afirmou a especialista.
Faça do seu corpo também um presente. Arrume-se, perfume-se do jeito que ela gosta. Lembre-se: o prazer é para ela. Seja romântico e elogie-a.
Serviço
Sex Shop Butique Bella
Loja virtual: www.butiquebella.com
Instagram: /www.instagram.com/butiquebella/
WhatsApp: (27) 9 9601-3621
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Lojas físicas:
- Jardim Camburi, Vitória. Rua José Celso Cláudio, 571 (esquina com a Rua Italina Pereira Mota).
- Praia da Costa, Vila Velha. Av. Champagnat, 107B, primeiro piso (esquina com a Av. Hugo Musso).
- Campo Grande, Cariacica. Av. Expedito Garcia, 113, segundo piso.
- Laranjeiras, Serra. Rua Manoel Bandeira, 15, loja 2.
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