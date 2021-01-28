Cafuso mantém empregos e garante abastecimento durante pandemia

Segundo o gerente comercial da Cafuso, Gerson Isidio Peterle, o abastecimento foi mantido durante a pandemia, mas com todas as medidas de segurança necessárias para os colaboradores Crédito: Realcafé/Divulgação

Mais do que trazer o café à mesa, a Cafuso tem como princípio cuidar de seus colaboradores e consumidores. Por isso, durante a pandemia da Covid-19, a empresa adotou uma série de medidas como forma de prevenção à doença e estímulo à economia do Estado.

Coordenadora de Recursos Humanos da Realcafé, Renata Furieri explica que, já em 13 de março 2020, muitos de seus colaboradores adotaram o home office com todo o respaldo jurídico. Na mesma semana, a empresa deu início ao “Plano de Acolhimento para Enfrentamento ao Coronavírus”.

“Este projeto contemplou vários pilares como saúde física e mental, higiene, ambiente, ergonomia, alimentação, entre outros. Reforçamos a comunicação interna, redefinimos as estratégias de capacitação e também de Recrutamento & Seleção, entre outras iniciativas”, pontua.

Produzido totalmente no Espírito Santo, os grãos que dão origem ao Café Cafuso são de diferentes regiões do Estado. A produção da bebida é realizada na sede da Realcafé, em Viana. A empresa movimenta centenas de famílias, direta e indiretamente, em sua cadeia produtiva, por isso, neste momento de crise, uma atenção especial também foi dada para o impacto econômico da pandemia.

“Como uma marca 100% capixaba, nos vemos com essa responsabilidade e desejo de contribuir com o Espírito Santo durante este momento, como foi em toda a nossa história. Mantivemos nossa produção com o compromisso de manter o abastecimento, mas com todas as medidas de segurança necessárias para nossos colaboradores”, destaca o gerente comercial, Gerson Isidio Peterle.

Durante toda a pandemia, a empresa manteve o quadro de funcionários, fazendo mudanças necessárias de acordo com o que era necessário. “Não tivemos redução de quadro por causa da pandemia. Não reduzimos carga horária de trabalho e não tivemos suspensão temporária do contrato de trabalho. Os funcionários com sintomas foram afastados temporariamente e substituídos com mão de obra de contrato por tempo determinado”, lembra Renata.

MEDIDAS ADOTADAS

Antecipação da campanha de vacinação contra a gripe (H1N1, H3N2 e influenza B);

Manutenção de empregos;



Implantação de home office para serviços administrativos;



Disponibilização de cadeira ergonômica e computador para os funcionários que aderiram ao home office;



Afastamento de funcionários que fazem parte do grupo de risco;



Reuniões apenas on-line;



Criação do Plano Assistencial, visando apoiar os gestores nas tratativas de funcionários com sintomas e confirmados com Covid-19;



Testagem de funcionários com sintomas (PCR, IGG e IGM);



Recrutamento e seleção 100% on-line;



Criação do "Alô coronavírus", um canal disponível 24 horas por dia para proporcionar um contato direto com equipe de enfermeiros e médico infectologista à disposição para orientar os funcionários;



Enfermeira na portaria para medir temperatura corporal na entrada e saída do expediente, dando orientações sobre sintomas gripais, higiene pessoal e tirando dúvidas;



Realização de várias "lives" com assuntos diversos para apoiar os funcionários, como forma de entretenimento e informação



Implantação da plataforma de treinamento on-line; (Todos os treinamentos obrigatórios previsto no calendário 2020 foram cumpridos);



Suspensão de viagens por tempo indeterminado;



Entrega de kit higiene (composto por álcool em gel, sabonete, shampoo, máscaras de tecido e toalha descartável) a funcionários;



Reorganização dos lugares disponíveis para assento no refeitório e redefinição do horário de almoço das equipes para respeitar o distanciamento social necessário;



Realização de ginástica laboral on-line;



Doações para famílias em risco social.



TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE