Cafuso mantém empregos e garante abastecimento durante pandemia

Mais do que trazer o café à mesa, a Cafuso tem como princípio cuidar de seus colaboradores e consumidores. Por isso, durante a pandemia da Covid-19, a empresa adotou uma série de medidas como forma de prevenção à doença e estímulo à economia do Estado.
Coordenadora de Recursos Humanos da Realcafé, Renata Furieri explica que, já em 13 de março 2020, muitos de seus colaboradores adotaram o home office com todo o respaldo jurídico. Na mesma semana, a empresa deu início ao “Plano de Acolhimento para Enfrentamento ao Coronavírus”.
“Este projeto contemplou vários pilares como saúde física e mental, higiene, ambiente, ergonomia, alimentação, entre outros. Reforçamos a comunicação interna, redefinimos as estratégias de capacitação e também de Recrutamento & Seleção, entre outras iniciativas”, pontua.
Produzido totalmente no Espírito Santo, os grãos que dão origem ao Café Cafuso são de diferentes regiões do Estado. A produção da bebida é realizada na sede da Realcafé, em Viana. A empresa movimenta centenas de famílias, direta e indiretamente, em sua cadeia produtiva, por isso, neste momento de crise, uma atenção especial também foi dada para o impacto econômico da pandemia.
“Como uma marca 100% capixaba, nos vemos com essa responsabilidade e desejo de contribuir com o Espírito Santo durante este momento, como foi em toda a nossa história. Mantivemos nossa produção com o compromisso de manter o abastecimento, mas com todas as medidas de segurança necessárias para nossos colaboradores”, destaca o gerente comercial, Gerson Isidio Peterle.
Durante toda a pandemia, a empresa manteve o quadro de funcionários, fazendo mudanças necessárias de acordo com o que era necessário. “Não tivemos redução de quadro por causa da pandemia. Não reduzimos carga horária de trabalho e não tivemos suspensão temporária do contrato de trabalho. Os funcionários com sintomas foram afastados temporariamente e substituídos com mão de obra de contrato por tempo determinado”, lembra Renata.
MEDIDAS ADOTADAS
- Antecipação da campanha de vacinação contra a gripe (H1N1, H3N2 e influenza B);
- Manutenção de empregos;
- Implantação de home office para serviços administrativos;
- Disponibilização de cadeira ergonômica e computador para os funcionários que aderiram ao home office;
- Afastamento de funcionários que fazem parte do grupo de risco;
- Reuniões apenas on-line;
- Criação do Plano Assistencial, visando apoiar os gestores nas tratativas de funcionários com sintomas e confirmados com Covid-19;
- Testagem de funcionários com sintomas (PCR, IGG e IGM);
- Recrutamento e seleção 100% on-line;
- Criação do "Alô coronavírus", um canal disponível 24 horas por dia para proporcionar um contato direto com equipe de enfermeiros e médico infectologista à disposição para orientar os funcionários;
- Enfermeira na portaria para medir temperatura corporal na entrada e saída do expediente, dando orientações sobre sintomas gripais, higiene pessoal e tirando dúvidas;
- Realização de várias "lives" com assuntos diversos para apoiar os funcionários, como forma de entretenimento e informação
- Implantação da plataforma de treinamento on-line; (Todos os treinamentos obrigatórios previsto no calendário 2020 foram cumpridos);
- Suspensão de viagens por tempo indeterminado;
- Entrega de kit higiene (composto por álcool em gel, sabonete, shampoo, máscaras de tecido e toalha descartável) a funcionários;
- Reorganização dos lugares disponíveis para assento no refeitório e redefinição do horário de almoço das equipes para respeitar o distanciamento social necessário;
- Realização de ginástica laboral on-line;
- Doações para famílias em risco social.
TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE
Para se tornar uma das líderes do segmento, a Realcafé prioriza sempre a qualidade da linha Cafuso. Prova disso são os selos de qualidade e certificações conquistadas ao longo de quatro décadas. Outras práticas priorizadas são o respeito com o meio ambiente e a responsabilidade social. Um bom exemplo são as medidas adotadas para a redução de consumo de energia, como aquisição de novas máquinas compressoras, a gestão de recursos renováveis e os programas de descarte sustentável.