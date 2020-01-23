Mistura de ritmos em shows de graça até fevereiro em Vitória

A programação musical gratuita na Arena Verão Vitória 2020 que vai embalar a praia de Camburi até fevereiro é uma mistura de ritmos que promete agradar a todas as tribos, viajando pelo reggae, forró, MPB, entre outros.
Dentre as atrações confirmadas estão Rastaclone, Jeremias Reis e Filipe Fantin, em shows que contam com o apoio da Rede Gazeta.
Neste sábado, a partir das 20 horas, o rock e o reggae do Rastaclone vão tomar conta da praia, com sucessos como Perfume de Flor, Fumaça e Selvageria.
Vencedor do The Voice Kids do ano passado, o capixaba Jeremias Reis é atração na arena no dia 1º de fevereiro. Por onde passa, o garoto conquista uma legião de fãs, com hits como A Língua dos Anjos, Sobre as Águas e Gratidão.
Outra atração confirmada na arena que promete colocar todo mundo para dançar é Filipe Fantin, o Safadin, como é chamado pelos fãs após ganhar o apelido de Wesley Safadão em um festival de arrocha em Linhares. O cantor se apresenta no dia 9 de fevereiro, com sucessos como Ei Mãe, Se Não Fosse Amor, Bumbum que Bate Bate.
Mar da Música
E para aqueles que desejarem curtir boa música aproveitando a brisa do mar poderão conferir a programação completa do Mar da Música, projeto que abre espaço para artistas locais se apresentarem em palcos na orla de Vitória.
Os shows vão acontecer de 23 a 26 de janeiro e de 30 de janeiro a 2 de fevereiro. O secretário municipal de Cultura, Francisco Grijó, explica que o projeto Mar da Música abre espaço para que novos artistas mostrem seu valor.
É uma política pública muito importante de divulgação e de fomento para aqueles que curtem a boa música e para aqueles que querem mostrar o trabalho para o público, destaca.
Programação de shows
Arena Vitória
25 de janeiro (sábado)
20h - Mix FM: Rastaclone
1º de fevereiro (sábado)
20h - Litoral FM: Jeremias Reis
9 de fevereiro (domingo)
20h - Litoral FM: Filipe Fantin
Mar da Música
23 de janeiro (quinta-feira)
Arena Vitória Praia de Camburi
17h DJ DEBfeme (Submarino Tropical)
18h Caio Fabrícius (Manada Um)
19h Douglas Richa
20h Murilo Abreu (Lamelombras Birinights)
21h Kukula
24 de janeiro (sexta-feira)
Praça Dom João Baptista São Pedro
19h Léo Reis Fortalece
20h Daniel Santos (Show Duo Latino-Americano)
25 de janeiro (sábado)
Praia de Camburi (1º bolsão do estacionamento, próximo ao quiosque 1)
18h Pedro Ferna (Leva e Traz)
19h Raphael Morais (Asas para musicar)
20h Show Manfredo
21h Marcos Bifão (Canções que me cercam)
22h Fepaschoal
26 de janeiro (domingo)
Praça Stella Coimbra Prainha de Santo Antônio
18h Letícia Chaves
19h Micheli Montalvão (Um canto, um samba e um violão)
20h Fernando Martins (100% Sertanejo)
30 de janeiro (quinta-feira)
Orla de Mangue Seco
19h Fernando Balarini (Retomada)
20h Beto Pinheiro (Brasilidades)
31 de janeiro (sexta-feira)
Projeto Baleia Jubarte / Praça do Papa Enseada do Suá
18h Gabriel Cabelo e Lucas Zana (Vem Comigo)
19h Luri
20h Pura Vida
21h Adriano Faquini (Meus Blues)
1º de fevereiro (sábado)
Praia de Camburi (1º bolsão do estacionamento, próximo ao quiosque 1)
18h Thaysa Pizzolato (Rita Lee: Aqui, ali, em qualquer lugar)
19h Bernardo John (Por aqui)
20h Nano Vianna
21h Anderson Ventura (De Repente)
22h Mr. Dedus (Nas ondas do Reggae)
2 de fevereiro (domingo)
Praia de Camburi Ao lado do Serviço de Orientação ao Exercício Jardim Camburi
17h Carlos Papel (Centro da Memória)
18h DJ Leo Ayres (Ayro House)
19h Douglas Lopes (Livre pra viver)
20h Henrique Mattiuzzi (Alforge de Composições)
21h Duo Dora Dalvi e Potiguara Menezes (Forró no pé do ouvido)