Mistura de ritmos em shows de graça até fevereiro em Vitória

Filipe Fantin, o Safadin, é uma das atrações que promete colocar todo mundo para dançar ao ritmo do sertanejo na Arena Vitória Crédito: Divulgação

A programação musical gratuita na Arena Verão Vitória 2020 que vai embalar a praia de Camburi até fevereiro é uma mistura de ritmos que promete agradar a todas as tribos, viajando pelo reggae, forró, MPB, entre outros.

Dentre as atrações confirmadas estão Rastaclone, Jeremias Reis e Filipe Fantin, em shows que contam com o apoio da Rede Gazeta.

O vencedor do The Voice Kids Jeremias Reis é atração na arena no dia 1º de fevereiro Crédito: Divulgação

Neste sábado, a partir das 20 horas, o rock e o reggae do Rastaclone vão tomar conta da praia, com sucessos como Perfume de Flor, Fumaça e Selvageria.

Vencedor do The Voice Kids do ano passado, o capixaba Jeremias Reis é atração na arena no dia 1º de fevereiro. Por onde passa, o garoto conquista uma legião de fãs, com hits como A Língua dos Anjos, Sobre as Águas e Gratidão.

Outra atração confirmada na arena que promete colocar todo mundo para dançar é Filipe Fantin, o Safadin, como é chamado pelos fãs após ganhar o apelido de Wesley Safadão em um festival de arrocha em Linhares. O cantor se apresenta no dia 9 de fevereiro, com sucessos como Ei Mãe, Se Não Fosse Amor, Bumbum que Bate Bate.

Mar da Música

E para aqueles que desejarem curtir boa música aproveitando a brisa do mar poderão conferir a programação completa do Mar da Música, projeto que abre espaço para artistas locais se apresentarem em palcos na orla de Vitória.

Os shows vão acontecer de 23 a 26 de janeiro e de 30 de janeiro a 2 de fevereiro. O secretário municipal de Cultura, Francisco Grijó, explica que o projeto Mar da Música abre espaço para que novos artistas mostrem seu valor.

É uma política pública muito importante de divulgação e de fomento para aqueles que curtem a boa música e para aqueles que querem mostrar o trabalho para o público, destaca.

Programação de shows

Arena Vitória

25 de janeiro (sábado)

20h - Mix FM: Rastaclone

1º de fevereiro (sábado)

20h - Litoral FM: Jeremias Reis

9 de fevereiro (domingo)

20h - Litoral FM: Filipe Fantin

Mar da Música

23 de janeiro (quinta-feira)

Arena Vitória  Praia de Camburi

17h  DJ DEBfeme (Submarino Tropical)

18h  Caio Fabrícius (Manada Um)

19h  Douglas Richa

20h  Murilo Abreu (Lamelombras Birinights)

21h  Kukula

24 de janeiro (sexta-feira)

Praça Dom João Baptista  São Pedro

19h  Léo Reis  Fortalece

20h  Daniel Santos (Show Duo Latino-Americano)

25 de janeiro (sábado)

Praia de Camburi (1º bolsão do estacionamento, próximo ao quiosque 1)

18h  Pedro Ferna (Leva e Traz)

19h  Raphael Morais (Asas para musicar)

20h  Show Manfredo

21h  Marcos Bifão (Canções que me cercam)

22h  Fepaschoal

26 de janeiro (domingo)

Praça Stella Coimbra  Prainha de Santo Antônio

18h  Letícia Chaves

19h  Micheli Montalvão (Um canto, um samba e um violão)

20h  Fernando Martins (100% Sertanejo)

30 de janeiro (quinta-feira)

Orla de Mangue Seco

19h  Fernando Balarini (Retomada)

20h  Beto Pinheiro (Brasilidades)

31 de janeiro (sexta-feira)

Projeto Baleia Jubarte / Praça do Papa  Enseada do Suá

18h  Gabriel Cabelo e Lucas Zana (Vem Comigo)

19h  Luri

20h  Pura Vida

21h  Adriano Faquini (Meus Blues)

1º de fevereiro (sábado)

Praia de Camburi  (1º bolsão do estacionamento, próximo ao quiosque 1)

18h  Thaysa Pizzolato (Rita Lee: Aqui, ali, em qualquer lugar)

19h  Bernardo John (Por aqui)

20h  Nano Vianna

21h  Anderson Ventura (De Repente)

22h  Mr. Dedus (Nas ondas do Reggae)

2 de fevereiro (domingo)

Praia de Camburi  Ao lado do Serviço de Orientação ao Exercício  Jardim Camburi

17h  Carlos Papel (Centro da Memória)

18h  DJ Leo Ayres (Ayro House)

19h  Douglas Lopes (Livre pra viver)

20h  Henrique Mattiuzzi (Alforge de Composições)