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Mistura de ritmos em shows de graça até fevereiro em Vitória

Jeremias Reis e Filipe Fantin são algumas das atrações que vão embalar o público da Arena Verão Vitória 2020

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 18:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 18:44
Filipe Fantin, o Safadin, é uma das atrações que promete colocar todo mundo para dançar ao ritmo do sertanejo na Arena Vitória Crédito: Divulgação
A programação musical gratuita na Arena Verão Vitória 2020 que vai embalar a praia de Camburi até fevereiro é uma mistura de ritmos que promete agradar a todas as tribos, viajando pelo reggae, forró, MPB, entre outros.
Dentre as atrações confirmadas estão Rastaclone, Jeremias Reis e Filipe Fantin, em shows que contam com o apoio da Rede Gazeta.
O vencedor do The Voice Kids Jeremias Reis é atração na arena no dia 1º de fevereiro Crédito: Divulgação
Neste sábado, a partir das 20 horas, o rock e o reggae do Rastaclone vão tomar conta da praia, com sucessos como Perfume de Flor, Fumaça e Selvageria.
Vencedor do The Voice Kids do ano passado, o capixaba Jeremias Reis é atração na arena no dia 1º de fevereiro. Por onde passa, o garoto conquista uma legião de fãs, com hits como A Língua dos Anjos, Sobre as Águas e Gratidão.
Outra atração confirmada na arena que promete colocar todo mundo para dançar é Filipe Fantin, o Safadin, como é chamado pelos fãs após ganhar o apelido de Wesley Safadão em um festival de arrocha em Linhares. O cantor se apresenta no dia 9 de fevereiro, com sucessos como Ei Mãe, Se Não Fosse Amor, Bumbum que Bate Bate.

Mar da Música

E para aqueles que desejarem curtir boa música aproveitando a brisa do mar poderão conferir a programação completa do Mar da Música, projeto que abre espaço para artistas locais se apresentarem em palcos na orla de Vitória.
Os shows vão acontecer de 23 a 26 de janeiro e de 30 de janeiro a 2 de fevereiro. O secretário municipal de Cultura, Francisco Grijó, explica que o projeto Mar da Música abre espaço para que novos artistas mostrem seu valor.
É uma política pública muito importante de divulgação e de fomento para aqueles que curtem a boa música e para aqueles que querem mostrar o trabalho para o público, destaca. 

Programação de shows

Arena Vitória

25 de janeiro (sábado)
20h - Mix FM: Rastaclone
1º de fevereiro (sábado)
20h - Litoral FM: Jeremias Reis
9 de fevereiro (domingo)
20h - Litoral FM: Filipe Fantin

Mar da Música

23 de janeiro (quinta-feira)

Arena Vitória  Praia de Camburi
17h  DJ DEBfeme (Submarino Tropical)
18h  Caio Fabrícius (Manada Um)
19h  Douglas Richa
20h  Murilo Abreu (Lamelombras Birinights)
21h  Kukula

24 de janeiro (sexta-feira)

Praça Dom João Baptista  São Pedro
19h  Léo Reis  Fortalece
20h  Daniel Santos (Show Duo Latino-Americano)

25 de janeiro (sábado)

Praia de Camburi (1º bolsão do estacionamento, próximo ao quiosque 1)
18h  Pedro Ferna (Leva e Traz)
19h  Raphael Morais (Asas para musicar)
20h  Show Manfredo
21h  Marcos Bifão (Canções que me cercam)
22h  Fepaschoal

26 de janeiro (domingo)

Praça Stella Coimbra  Prainha de Santo Antônio
18h  Letícia Chaves
19h  Micheli Montalvão (Um canto, um samba e um violão)
20h  Fernando Martins (100% Sertanejo)

30 de janeiro (quinta-feira)

Orla de Mangue Seco
19h  Fernando Balarini (Retomada)
20h  Beto Pinheiro (Brasilidades)

31 de janeiro (sexta-feira)

Projeto Baleia Jubarte / Praça do Papa  Enseada do Suá
18h  Gabriel Cabelo e Lucas Zana (Vem Comigo)
19h  Luri
20h  Pura Vida
21h  Adriano Faquini (Meus Blues)

1º de fevereiro (sábado)

Praia de Camburi  (1º bolsão do estacionamento, próximo ao quiosque 1)
18h  Thaysa Pizzolato (Rita Lee: Aqui, ali, em qualquer lugar)
19h  Bernardo John (Por aqui)
20h  Nano Vianna
21h  Anderson Ventura (De Repente)
22h  Mr. Dedus (Nas ondas do Reggae)

2 de fevereiro (domingo)

Praia de Camburi  Ao lado do Serviço de Orientação ao Exercício  Jardim Camburi
17h  Carlos Papel (Centro da Memória)
18h  DJ Leo Ayres (Ayro House)
19h  Douglas Lopes (Livre pra viver)
20h  Henrique Mattiuzzi (Alforge de Composições)
21h  Duo Dora Dalvi e Potiguara Menezes (Forró no pé do ouvido)

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