Corações a mil nas disputas de beach soccer, basquete e vôlei de praia

Atletas vão levantar a arquibancada com os lances nas disputas da 2ª Copa Metropolitana de Beach Soccer Crédito: João Britto

Atrações esportivas não vão faltar na Arena Verão Vitória 2020 até o início de fevereiro. Além dos jogos da 2º Campeonato Metropolitano de Beach Soccer e do 5° Torneio de Quartetos de Vôlei de Praia, também vão rolar a Copa Vitória de Futebol de Areia e o Basquete 3x3 Misto de Verão Vitória. E o que é melhor: quem quiser acompanhar as disputas não precisa pagar nada.

Neste fim de semana, mais uma rodada da fase classificatória da competição de beach soccer será disputada em Camburi. Os jogos serão no sábado (25) e domingo (26), a partir das 7 horas.

O Campeonato Metropolitano vai até 29 de março. Ao todo, 32 equipes participam do torneio. Em 2018, o Centro de Treinamento Missão (CTM) conquistou o título na categoria adulto masculino, enquanto que no feminino, as campeãs foram as atletas do São Pedro.

Crédito: João Britto

Uma das atrações que promete agitar os corações das torcidas é o Basquete 3x3 Misto de Verão Vitória, que será disputado no estacionamento perto da arena neste sábado (25), a partir das 17 horas. As equipes contam com três homens e uma mulher. Cada jogo dura 10 minutos ou até a primeira equipe atingir 15 pontos. O campeão mundial master Caser organiza o evento e deve jogar.

Vão participar da competição: São Pedro Baskt, Reds Basketball, Baskt Na Praça 3x3, Ballers JC, Goiabeiras Baskt, Santo Antônio Basquete, Fucape Baskt e Ibiraçu Baskt.

Já a Copa Vitória de Futebol de Areia 2020 contará com a participação de oito equipes masculinas: Bavi, Craques da Praia A, Craques da Praia B, Esquina, Juventude, River/PSNE, Santa Lúcia e São José. As disputas acontecem neste sábado (25) e domingo (26), a partir das 15 horas. Na segunda (27), os jogos serão a partir das 19 horas.

Crédito: João Britto

Vôlei de praia

A Arena Verão Vitória 2020 funciona todos os dias em frente ao Hotel Aruan, na Praia de Camburi, em Vitória, até 9 de fevereiro.

Esse tradicional torneio no município é garantia de belos e equilibrados jogos. O nível técnico vai ser bem elevado, com vários atletas de ponta do Estado participando, afirma o técnico e organizador da competição, Eduardo Pádua.

O torneio masculino está dividido em três chaves, com três quartetos cada, e o feminino, em quatro, com três equipes em cada chave. As finais estão marcadas para 6 de fevereiro.

Outra disputa que promete fortes emoções é o Torneio de Quartetos de Vôlei de Praia, que começou esta semana, com jogos às terças e quintas, a partir das 19 horas.

Programação esportiva

Arena Verão Vitória 2020

Sábado (25)

8 horas - Campeonato Metropolitano de Beach Soccer

15 horas - Copa Vitória de Futebol de Areia

Crédito: João Britto

17 horas - Basquete 3x3 Misto de Verão Vitória (estacionamento perto da arena)

Domingo (26)

8 horas - Campeonato Metropolitano de Beach Soccer

Segunda-feira (27)

19 horas - Copa Vitória de Futebol de Areia

Terça-feira (28)

19 horas - Torneio de Quartetos de Vôlei de Praia

Quarta-feira (29)

19 horas - Centro de Lutas

Quinta-feira (30)

19 horas - Torneio de Quartetos de Vôlei de Praia

Sábado (1º)

16 horas - Campeonato Metropolitano de Beach Soccer

Domingo (2)