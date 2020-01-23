Corações a mil nas disputas de beach soccer, basquete e vôlei de praia

Atrações esportivas não vão faltar na Arena Verão Vitória 2020 até o início de fevereiro. Além dos jogos da 2º Campeonato Metropolitano de Beach Soccer e do 5° Torneio de Quartetos de Vôlei de Praia, também vão rolar a Copa Vitória de Futebol de Areia e o Basquete 3x3 Misto de Verão Vitória. E o que é melhor: quem quiser acompanhar as disputas não precisa pagar nada.
Neste fim de semana, mais uma rodada da fase classificatória da competição de beach soccer será disputada em Camburi. Os jogos serão no sábado (25) e domingo (26), a partir das 7 horas.
O Campeonato Metropolitano vai até 29 de março. Ao todo, 32 equipes participam do torneio. Em 2018, o Centro de Treinamento Missão (CTM) conquistou o título na categoria adulto masculino, enquanto que no feminino, as campeãs foram as atletas do São Pedro.
Uma das atrações que promete agitar os corações das torcidas é o Basquete 3x3 Misto de Verão Vitória, que será disputado no estacionamento perto da arena neste sábado (25), a partir das 17 horas. As equipes contam com três homens e uma mulher. Cada jogo dura 10 minutos ou até a primeira equipe atingir 15 pontos. O campeão mundial master Caser organiza o evento e deve jogar.
Vão participar da competição: São Pedro Baskt, Reds Basketball, Baskt Na Praça 3x3, Ballers JC, Goiabeiras Baskt, Santo Antônio Basquete, Fucape Baskt e Ibiraçu Baskt.
Já a Copa Vitória de Futebol de Areia 2020 contará com a participação de oito equipes masculinas: Bavi, Craques da Praia A, Craques da Praia B, Esquina, Juventude, River/PSNE, Santa Lúcia e São José. As disputas acontecem neste sábado (25) e domingo (26), a partir das 15 horas. Na segunda (27), os jogos serão a partir das 19 horas.
Vôlei de praia
A Arena Verão Vitória 2020 funciona todos os dias em frente ao Hotel Aruan, na Praia de Camburi, em Vitória, até 9 de fevereiro.
Esse tradicional torneio no município é garantia de belos e equilibrados jogos. O nível técnico vai ser bem elevado, com vários atletas de ponta do Estado participando, afirma o técnico e organizador da competição, Eduardo Pádua.
O torneio masculino está dividido em três chaves, com três quartetos cada, e o feminino, em quatro, com três equipes em cada chave. As finais estão marcadas para 6 de fevereiro.
Outra disputa que promete fortes emoções é o Torneio de Quartetos de Vôlei de Praia, que começou esta semana, com jogos às terças e quintas, a partir das 19 horas.
Programação esportiva
Arena Verão Vitória 2020
Sábado (25)
8 horas - Campeonato Metropolitano de Beach Soccer
15 horas - Copa Vitória de Futebol de Areia
17 horas - Basquete 3x3 Misto de Verão Vitória (estacionamento perto da arena)
Domingo (26)
8 horas - Campeonato Metropolitano de Beach Soccer
Segunda-feira (27)
19 horas - Copa Vitória de Futebol de Areia
Terça-feira (28)
19 horas - Torneio de Quartetos de Vôlei de Praia
Quarta-feira (29)
19 horas - Centro de Lutas
Quinta-feira (30)
19 horas - Torneio de Quartetos de Vôlei de Praia
Sábado (1º)
16 horas - Campeonato Metropolitano de Beach Soccer
Domingo (2)
8 horas - Campeonato Metropolitano de Beach Soccer