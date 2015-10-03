Você sabia que Guarapari foi a sede do primeiro festival de música da América Latina?

Em 1969 a cultura se voltou para Woodstock, em Nova York, nos Estados Unidos. A cultura de paz, amor, música e liberdade se espalhou e se repetiu no ano seguinte, em Glastonbury, na Inglaterra. Se os Estados Unidos e a Inglaterra podiam celebrar o amor livre e a vida, porque os brasileiros não podiam?

Antônio Alaerte (então secretário de turismo de Vitória), Gilberto Tristão e Rubinho Gomes acharam que podia, juntaram uma turma e organizaram em Três Praias, em Guarapari, o que viria a ser o primeiro festival de música da América Latina. Sim, da América Latina. "Queríamos traçar o perfil da música brasileira na época, principalmente porque os grandes artistas estavam exilados", diz Rubinho.