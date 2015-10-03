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CAPIXAPÉDIA

Você sabia que Guarapari foi a sede do primeiro festival de música da América Latina?

Entre hippies em ônibus, apresentação de Chacrinha, Milton Nascimento e o Som Imaginário, A Bolha, o Grupo Soma de Bruce Henri, Os Novos Baianos e Erasmo Carlos foram algumas das apresentações

Publicado em 03 de Outubro de 2015 às 18:35

Publicado em 

03 out 2015 às 18:35
Em 1969 a cultura se voltou para Woodstock, em Nova York, nos Estados Unidos. A cultura de paz, amor, música e liberdade se espalhou e se repetiu no ano seguinte, em Glastonbury, na Inglaterra. Se os Estados Unidos e a Inglaterra podiam celebrar o amor livre e a vida, porque os brasileiros não podiam?
Antônio Alaerte (então secretário de turismo de Vitória), Gilberto Tristão e Rubinho Gomes acharam que podia, juntaram uma turma e organizaram em Três Praias, em Guarapari, o que viria a ser o primeiro festival de música da América Latina. Sim, da América Latina. "Queríamos traçar o perfil da música brasileira na época, principalmente porque os grandes artistas estavam exilados", diz Rubinho.
Capixapédia - Wing Costa - Woodstock - 4.47s - 03-10-15.mp3
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