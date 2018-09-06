Rodovia Leste-Oeste, que corta Cariacica e Vila Velha, deve ser entregue no início de outubro, mas sem iluminação Crédito: Caíque Verli

Moradores de bairros localizados às margens da rodovia Leste-Oeste temem pela própria segurança se a obra for inaugurada sem iluminação. Os trabalhos na via entraram na reta final e a estrada será entregue no início de outubro após 11 anos de espera. Mas o Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES) não definiu quando a Leste-Oeste terá a iluminação implantada.

Your browser does not support the audio element. Vizinhos da Leste-Oeste inseguros com abertura da via sem iluminação

Uma emenda constitucional define que a expansão da rede com as luzes é uma obrigação dos municípios, no caso da rodovia, de Vila Velha e de Cariacica. Entretanto, o próprio DER-ES se propôs a ajudar financeiramente os municípios nessa implantação.

Uma rodovia na escuridão leva perigo a pedestres e motoristas durante a noite, alerta o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Willys Lira. "Iluminação é um fator de segurança. Você ter uma via em perímetro urbano não iluminada é maior risco de atropelamento, maior risco de colisão, porque há um fluxo maior de veículos. É importantíssimo a iluminação", afirma Lira.

A rodovia Leste-Oeste corta, principalmente, bairros populosos de Cariacica. A reportagem da CBN esteve nas comunidades de Campo Belo I e II, por exemplo, onde moradores estão preocupados. Motoristas já utilizam a Leste-Oeste para desviar do trânsito das regiões de São Torquato e Jardim América, mas o fluxo tende a aumentar ainda mais depois que a rodovia for oficialmente inaugurada.

O auxiliar de serviços gerais Jacimar da Silva teme pela segurança da família, que atravessa a Leste-Oeste cedo para pegar ônibus. "Não tem redutor de velocidade, e a iluminação é precária. Os motoristas não respeitam nada. Andam em alta velocidade. Em 15 dias, dois acidentes aconteceram aqui na Leste-Oeste", argumentou.

Jacimar da Silva: "Sem iluminação, vai ter muito atropelamento na Leste-Oeste, infelizmente" Crédito: Caíque Verli

Quem também levanta cedo e passa nas proximidades da estrada é o ajudante de pedreiro Fabrício Marcelino, que tem medo de ser assaltado na região. "Ali fica escuro, fica perigoso para nós que trabalhamos em Vila Velha e precisamos atravessar a rodovia de madrugada para pegar ônibus. Tem muito bicho ali, muito carro parado no meio da rua, no escuro. Você não sabe o que tem dentro do carro", lamenta o morador.

Fabrício Marcelino tem medo de ser assaltado quando atravessa a rodovia durante a noite Crédito: Caíque Verli