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Na Praça do Papa

Vitória vai captar energia solar para iluminar a Capital à noite

540 placas de captação estão sendo instaladas no estacionamento da Praça do Papa, na Enseada do Suá

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 12:28

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

19 abr 2018 às 12:28
540 placas para a captação de energia solar já estão sendo instaladas no estacionamento da Praça do Papa Crédito: Eduardo Dias
O sol que ilumina a cidade de Vitória durante o dia também vai gerar energia para iluminar a Capital à noite. Isso será possível porque 540 placas para a captação de energia solar já estão sendo instaladas no estacionamento da Praça do Papa, na Enseada do Suá.
De acordo com o prefeito Luciano Rezende, a instalação das placas e o início da captação da energia está prevista para começar em até 30 dias, na segunda metade do mês de maio.
A energia solar gerada na Praça Papa será usada para iluminar algumas partes da cidade, como as luminárias de praças e também as sinalizações de trânsito.
Serão 540 placas solares em uma área aproximada de mil metros quadrados, cobrindo cerca de 100 vagas de estacionamento.
Luciano Rezende afirmou que o investimento em placas foi de R$ 900 mil, com o pagamento feito ao longo de seis anos. Com isso, a prefeitura espera economizar cerca de R$ 150 mil por ano.
Após a conclusão do projeto na Praça do Papa, a prefeitura também tem planos de instalar placas para a captação de energia solar no estacionamento do Parque Tancredão, próximo à Rodoviária de Vitória.

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