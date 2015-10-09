As eleições para prefeito e vereadores de Vitória no próximo ano serão realizadas por meio do voto biométrico. O cadastramento das digitais começa na próxima terça-feira (13) e os eleitores da capital têm até o dia 27 de março de 2016 para procurar os cartórios. Quem perder o prazo terá o Título de Eleitor cancelado e não poderá votar nas próximas eleições.

Your browser does not support the audio element. Vitória terá voto biométrico nas Eleições 2016 e cadastramento começa na terça

Para ser atendido, o eleitor deverá fazer um agendamento prévio no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) , onde é possível escolher data, horário e cartório para atendimento. No dia agendado, o eleitor deverá levar um documento oficial com foto (não será aceito CNH) e comprovante de residência.

Vitória é um dos maiores colégios eleitorais do Estado, com cerca de 257 mil eleitores. Segundo o Corregedor Regional Eleitoral do TRE-ES, desembargador Sérgio Gama, por ter um número expressivo de eleitores, o cadastramento terá início ainda este ano, para que o procedimento seja concluído dentro do prazo.

“Começamos essa revisão em diversos municípios, mas Vitória, por ser um município muito populoso, terá início logo para podermos concluir os trabalhos dentro do prazo”, disse à Rádio CBN Vitória.

Dezenove cidades capixabas já utilizam o sistema de votação biométrica. O desembargador destacou que o TRE está trabalhando para que não haja problemas com a biometria nas eleições do ano que vem, como aconteceu no pleito passado. Na ocasião, a apuração atrasou em cidades com voto que utiliza digitais. “Os problemas que tivemos na última eleição foram pontuais. O TRE está trabalhando para que esse transtorno não aconteçam novamente”, afirmou Gama.

A Justiça Eleitoral adotou a biometria para garantir mais segurança ao processo eleitoral. O corregedor do TRE destacou que o voto biométrico evita fraudes, pois não será possível votar com o título de eleitor de outra pessoa. “Só votarão aqueles que realmente estão plenamente em dia com a Justiça Eleitoral”, disse.

Cidades na lista

Até março, outras treze cidades capixabas terão cadastramento biométrico. São elas: Divino de São Lourenço, João Neiva, São Roque do Canaã, Marechal Floriano, Laranja da Terra, Água Doce do Norte, Vila Pavão, Mimoso do Sul, Marilândia, São Domingos do Norte, Águia Branca, Vila Valério e Ponto Belo.