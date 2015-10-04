Vitória oferta 120 procedimentos contraceptivos por mês

Com a ampliação de procedimentos de controle reprodutivo na última quarta-feira (30), a prefeitura de Vitória passa a ter capacidade de realizar cerca de 100 inserções de Dispositivos Intrauterinos (DIU) para as mulheres e até 20 cirurgias de vasectomia, que é a esterilização cirúrgica definitiva feita em homens. Os procedimentos são ofertados gratuitamente à população em 15 unidades de saúde da Capital.

No caso da inserção de DIUs, a administração municipal dobrou a capacidade de oferta porque o serviço passou a ser oferecido no Centro Municipal de Especialidade de São Pedro. Já a vasectomia é uma novidade na saúde pública de Vitória. De acordo com a secretária municipal de Saúde, Daysi Behning, não há filas para a realização dos serviços.

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Para ter acesso ao serviço de inserção de DIU, a mulher deve ir a uma unidade de saúde do município e participar de uma reunião de planejamento familiar. Depois disso, é feito um exame preventivo que irá verificar se a paciente tem alguma infecção. É preciso que a mulher seja maior de 16 anos para que possa realizar o procedimento.

Pacientes masculinos

Em relação à vasectomia, o homem também deve ir a uma unidade de saúde e participar de reunião de planejamento familiar. Após essa etapa, é marcada uma consulta com um médico urologista que agenda a cirurgia para depois de 60 dias, que é um prazo mínimo estabelecido por legislação federal. Segundo a secretária municipal de Saúde, Dayse Behning, o procedimento é simples e não há contraindicações ou necessidade de repouso e o paciente pode ir para casa no mesmo dia em que realizar a vasectomia.

Dayse Behning destaca o que se pretende com essas ações. “O grande objetivo é esse: que a pessoa possa ter escolha, que ela possa ter garantido seu direito sexual e reprodutivo, tanto de ter como de não ter filhos”, considerou a secretária.