Vitória inicia cadastramento biométrico de 257 mil eleitores

Começou nesta terça-feira (13) o cadastramento biométrico obrigatório para os 257 mil eleitores de Vitória. Os cidadãos têm até o dia 27 de março de 2016 para fazer a adequação em um dos três cartórios eleitorais da cidade. Quem não fizer o registro terá o título de eleitor cancelado e não poderá votar nas eleições municipais do ano que vem, além de sofrer outras penalidades como a suspensão do CPF e impedimento para tirar passaporte.

Como os atendimentos são agendados no site do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo , os três cartórios eleitorais de Vitória, que ficam em Jardim Camburi, na Praia do Suá e no Centro, não tiveram filas para o cadastramento biométrico. No entanto, de acordo com coordenadora dos Sistemas Eleitorais do TRE-ES, Arlydia Astori, os eleitores que tentarem realizar o agendamento só vão conseguir ser atendidos em, aproximadamente, uma semana.

O bancário Elcio Amorim, de 55 anos, foi um eleitor que fez questão de atualizar seus dados junto à Justiça Eleitoral nesta terça para evitar problemas. “O motivo deu fazer logo no primeiro dia é evitar transtornos e tumultos no final do período de cadastramento. As pessoas gostam de deixar para a 'última hora'”, disse o bancário.

Atualmente, os cartórios eleitorais têm realizado cerca de 240 cadastramentos biométricos por dia em Vitória, segundo a coordenadora Arlydia Astori. A estimativa é que, entre novembro e dezembro, sejam feitos 700 atendimentos diários e que, de janeiro de 2016 até o fim da ação, 2 mil pessoas sejam atendidas por dia. Segundo o TRE-ES, o cadastramento leva cerca de 20 minutos.

Segurança

De acordo com Arlydia Astori, o sistema biométrico vai tornar as eleições da capital mais seguras e menos vulneráveis a fraudes.

“Como a digital é única, um eleitor não pode votar por outro. Além disso, tem a foto que é tirada. Dessa forma, o mesário pode comparar se aquela pessoa que está na frente dele é o eleitor que está votando. Isso aumenta a segurança na identificação do eleitor”, destacou Arlydia.

Documentos

Aqueles que já possuem título de eleitor devem ir ao cartório escolhido no agendamento levando um documento oficial com foto e comprovante de residência. Além da impressão digital, também serão colhidas a assinatura e uma foto do eleitor. Para quem nunca votou e vai fazer o título de eleitor junto com a biometria, a Carteira de Habilitação não será aceita.