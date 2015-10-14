Vitória inicia cadastramento biométrico de 257 mil eleitores

Começou nesta terça-feira (13) o cadastramento biométrico obrigatório para os 257 mil eleitores de Vitória. Os cidadãos têm até o dia 27 de março de 2016 para fazer a adequação em um dos três cartórios eleitorais da cidade. Quem não fizer o registro terá o título de eleitor cancelado e não poderá votar nas eleições municipais do ano que vem, além de sofrer outras penalidades como a suspensão do CPF e impedimento para tirar passaporte.
Como os atendimentos são agendados no site do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, os três cartórios eleitorais de Vitória, que ficam em Jardim Camburi, na Praia do Suá e no Centro, não tiveram filas para o cadastramento biométrico. No entanto, de acordo com coordenadora dos Sistemas Eleitorais do TRE-ES, Arlydia Astori, os eleitores que tentarem realizar o agendamento só vão conseguir ser atendidos em, aproximadamente, uma semana.
O bancário Elcio Amorim, de 55 anos, foi um eleitor que fez questão de atualizar seus dados junto à Justiça Eleitoral nesta terça para evitar problemas. “O motivo deu fazer logo no primeiro dia é evitar transtornos e tumultos no final do período de cadastramento. As pessoas gostam de deixar para a 'última hora'”, disse o bancário.
Atualmente, os cartórios eleitorais têm realizado cerca de 240 cadastramentos biométricos por dia em Vitória, segundo a coordenadora Arlydia Astori. A estimativa é que, entre novembro e dezembro, sejam feitos 700 atendimentos diários e que, de janeiro de 2016 até o fim da ação, 2 mil pessoas sejam atendidas por dia. Segundo o TRE-ES, o cadastramento leva cerca de 20 minutos.
Segurança
De acordo com Arlydia Astori, o sistema biométrico vai tornar as eleições da capital mais seguras e menos vulneráveis a fraudes.
“Como a digital é única, um eleitor não pode votar por outro. Além disso, tem a foto que é tirada. Dessa forma, o mesário pode comparar se aquela pessoa que está na frente dele é o eleitor que está votando. Isso aumenta a segurança na identificação do eleitor”, destacou Arlydia.
Documentos
Aqueles que já possuem título de eleitor devem ir ao cartório escolhido no agendamento levando um documento oficial com foto e comprovante de residência. Além da impressão digital, também serão colhidas a assinatura e uma foto do eleitor. Para quem nunca votou e vai fazer o título de eleitor junto com a biometria, a Carteira de Habilitação não será aceita.
No Espírito Santo, 18 municípios já realizaram cadastramento biométrico. De acordo com Arlydia Astori, até março de 2016, os eleitores de outras 15 cidades terão de fazer o registro. Desses municípios, apenas Vitória e Divino de São Lourenço estão com o processo em andamento.