Vila Velha terá duas novas estações de bombeamento para evitar alagamentos em 11 bairros

Vila Velha vai ganhar duas estações de bombeamento de água nos bairros Praia da Costa e Sítio Batalha. De acordo com a prefeitura, a medida irá beneficiar cerca de 150 mil moradores de 11 bairros da cidade. As obras ainda precisam ser licitadas e a estimativa, segundo o prefeito Rodney Miranda, é que estejam funcionando em até 10 meses. A administração municipal irá investir aproximadamente R$ 15,5 milhões.

Os bairros beneficiados são: Itapuã, Itaparica, Cocal, Boa Vista 1, Boa Vista II, Nova Itaparica, Divino Espírito Santo, Cristóvão Colombo, Soteco e partes da Praia da Costa e Centro de Vila Velha. Segundo Rodney Miranda, especialistas que elaboraram o projeto afirmam que, com as obras, espera-se que diminua entre 80% e 90% os transtornos causados por transbordamentos nas regiões onde serão construídas as estações.

Canal da Costa

Na Estação do Canal da Costa, que é a projetada para maior capacidade de bombeamento, serão feitas duas comportas que, em caso de chuvas fortes e maré alta, serão fechadas para evitar que o mar invada o canal. Com o fechamento, 10 bombas lançarão as águas das chuvas que se acumularem no canal do outro lado das comportas. Segundo o prefeito, isso vai impedir que haja transbordamentos por conta das chuvas.

Para Rodney Miranda, o que se tem buscado é, inclusive, acelerar o escoamento das águas em Vila Velha.

“Se chover acima de 50 milímetros, alaga aqui e em qualquer cidade do mundo. Mas, parando a chuva, no máximo em meia hora, a água tem que começar a seguir o seu curso e a vida das pessoas voltar à normalidade, o funcionamento da cidade voltar à normalidade”, destacou o prefeito.

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