VestUfes 2016 tem mais de 23,5 mil inscritos

A Comissão Coordenadora do Vestibular da Ufes (CCV) divulgou nesta sexta-feira (2) o número de inscritos para o VestUfes 2016. O processo seletivo terá 23.583 candidatos na disputa pelas 3.834 vagas em 73 cursos da Universidade.

Deste total, 11.039 candidatos optaram pelo sistema de reserva de vagas, que destina 50% das vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, e 688 participarão do processo seletivo na condição de treineiros, não concorrendo às vagas ofertadas. Ou seja, da concorrência geral participarão 11.856 candidatos.

A CCV ressalta que o número total de inscritos pode sofrer uma pequena variação, pois foram identificados 10 casos de duplicidade de CPF ou pagamento. A CCV já entrou em contato com os candidatos e aguarda a regularização dessas inscrições. Entre os inscritos, 2.019 estão isentos do pagamento da taxa de inscrição. A divulgação da relação de candidatos por vaga será divulgada após o dia 16 de outubro.

Provas

A CCV utilizará as notas das provas objetivas do Enem 2015 para a 1ª etapa do processo seletivo, mas todos os inscritos farão as provas da 2ª etapa nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, nas cidades de Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Alegre, São Mateus e Guarapari.