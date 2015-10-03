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VestUfes 2016 tem mais de 23,5 mil inscritos

Ao todo, serão ofertadas 3.834 vagas em 73 cursos da Universidade Federal do Espírito Santo

Publicado em 02 de Outubro de 2015 às 21:57

Publicado em 

02 out 2015 às 21:57
A Comissão Coordenadora do Vestibular da Ufes (CCV) divulgou nesta sexta-feira (2) o número de inscritos para o VestUfes 2016. O processo seletivo terá 23.583 candidatos na disputa pelas 3.834 vagas em 73 cursos da Universidade.
Deste total, 11.039 candidatos optaram pelo sistema de reserva de vagas, que destina 50% das vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, e 688 participarão do processo seletivo na condição de treineiros, não concorrendo às vagas ofertadas. Ou seja, da concorrência geral participarão 11.856 candidatos.
A CCV ressalta que o número total de inscritos pode sofrer uma pequena variação, pois foram identificados 10 casos de duplicidade de CPF ou pagamento. A CCV já entrou em contato com os candidatos e aguarda a regularização dessas inscrições. Entre os inscritos, 2.019 estão isentos do pagamento da taxa de inscrição. A divulgação da relação de candidatos por vaga será divulgada após o dia 16 de outubro.
Provas
A CCV utilizará as notas das provas objetivas do Enem 2015 para a 1ª etapa do processo seletivo, mas todos os inscritos farão as provas da 2ª etapa nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, nas cidades de Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Alegre, São Mateus e Guarapari.
No dia 28 de novembro, os candidatos deverão consultar os locais de prova e imprimir o cartão de inscrição no endereço eletrônico www.ccv.ufes.br. O resultado final do VestUfes 2016 está previsto para ser divulgado no dia 22 de janeiro de 2016.

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