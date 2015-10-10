Venda de veículos no Espírito Santo tem queda de 30% no ano

O setor automotivo tem sido um dos mais prejudicados com a crise financeira. Entre janeiro e setembro deste ano, a venda de veículos novos no Espírito Santo caiu cerca de 30% se comparado com o mesmo período de 2014. A queda é maior que a média nacional, com redução de 20%, segundo o Sindicato das Concessionárias Distribuidoras de Veículos do Espírito Santo (Sincodives).

Your browser does not support the audio element. Venda de veículos no ES tem queda de 30 por cento no ano

Segundo dados do Sincodives, nos nove primeiros meses de 2014 foram vendidos 77.612 veículos no Estado, enquanto no mesmo período deste ano foram vendidos 57.319 veículos. Para o diretor-executivo do Sincodives, José Francisco Costa, vários fatores contribuíram para a queda nas vendas de carros novos: crise econômica, os escândalos de corrupção, o aumento dos juros e o desemprego.

No mês de setembro foram vendidos 5.468 veículos, número 40% menor que o acumulado de vendas registrado em setembro do ano passado, quando 9.016 automóveis foram emplacados no Estado.

Cortes

Para o diretor do Sincodives, diante da crise, as concessionárias precisam cortar gastos, pensar em promoções para atrair clientes e, em último caso, reduzir o número de funcionários para conseguir se manter no mercado. “Temos que fazer uma adequação da empresa à nova realidade. Isso quer dizer reduzir custos, serviços e até, com bastante critério, corte de postos de trabalho”, contou à Rádio CBN Vitória.