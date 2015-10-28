Vans e ônibus de turismo terão que pagar taxa para entrar em Guarapari em 2017

Para entrar em Guarapari, ônibus e vans, que fazem transportes de turistas, terão que pagar uma taxa ao município. A medida está prevista em um projeto que está sendo desenvolvido pela prefeitura da cidade com o objetivo de organizar o transito nas ruas do balneário. A proposta é que o projeto, que deve se tornar lei, entre em vigor a partir do verão de 2017.

Segundo o secretário de Esporte, Cultura e Turismo, Adriani Serpa, a cobrança deve variar entre R$ 100 e R$ 300, dependendo do tipo de veículo. Os valores são baseados em cobranças que já são feitas em outras cidades que adotaram medidas parecidas, como Búzios, no Rio de Janeiro, e Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Os carros de passeio não se enquadram na proposta.

Endereço

Além da cobrança das taxas, o documento prevê a criação de estacionamentos próprios para vans e ônibus. “Há a obrigatoriedade que os veículos fiquem em estacionamentos regulamentados pela prefeitura”, explicou o secretário à Rádio CBN Vitória.

Serpa explica que somente no período de carnaval, Guarapari recebe cerca de 150 vans e 180 ônibus, que ficam estacionados de maneira desordenada nas vias da cidade. Para entrar no balneário, os turistas também terão que ter endereço definido.