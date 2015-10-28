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E COM ENDEREÇO CERTO

Vans e ônibus de turismo terão que pagar taxa para entrar em Guarapari em 2017

Neste verão a prefeitura já vai começar a distribuir, para os turistas que chegarem ao município, panfletos alertando sobre a taxa que será cobrada no ano seguinte

Publicado em 28 de Outubro de 2015 às 15:37

Publicado em 

28 out 2015 às 15:37
Para entrar em Guarapari, ônibus e vans, que fazem transportes de turistas, terão que pagar uma taxa ao município. A medida está prevista em um projeto que está sendo desenvolvido pela prefeitura da cidade com o objetivo de organizar o transito nas ruas do balneário. A proposta é que o projeto, que deve se tornar lei, entre em vigor a partir do verão de 2017.
Segundo o secretário de Esporte, Cultura e Turismo, Adriani Serpa, a cobrança deve variar entre R$ 100 e R$ 300, dependendo do tipo de veículo. Os valores são baseados em cobranças que já são feitas em outras cidades que adotaram medidas parecidas, como Búzios, no Rio de Janeiro, e Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Os carros de passeio não se enquadram na proposta.
Endereço
Além da cobrança das taxas, o documento prevê a criação de estacionamentos próprios para vans e ônibus. “Há a obrigatoriedade que os veículos fiquem em estacionamentos regulamentados pela prefeitura”, explicou o secretário à Rádio CBN Vitória. 
Serpa explica que somente no período de carnaval, Guarapari recebe cerca de 150 vans e 180 ônibus, que ficam estacionados de maneira desordenada nas vias da cidade. Para entrar no balneário, os turistas também terão que ter endereço definido.
Neste verão a prefeitura já vai começar a distribuir, para os turistas que chegarem ao município, panfletos alertando sobre a taxa que será cobrada no ano seguinte. O objetivo é que os veranistas não sejam pegos de surpresa e preparem o bolso.

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