Três pessoas são presos na Serra por atearem fogo na área da turfa

Três homens foram detidos pela Polícia Civil e autuados por crime ambiental na manhã desta sexta-feira (16), na Serra, por causarem um incêndio na região da turfa. Eles trabalhavam fazendo a limpeza de uma propriedade no local e atearam fogo em uma parte da vegetação. Como as chamas fugiram do controle dos trabalhadores, eles tentaram combater o incêndio com baldes de água. Nesse momento, acabaram sendo vistos pelo diretor da Defesa Civil da Serra, Capitão Silva. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta sexta.

De acordo com informações da Polícia Civil, dois dos trabalhadores, um de 45 anos e outro de 26 anos, contratados pelo proprietário de uma área próxima à turfa, foram os responsáveis pelo incêndio. Um menor de 17 anos, que é filho de um dos homens, estava no local para ajudar a apagar o fogo, mas não participou da queimada.

Segundo o delegado Leonardo Ávila, nenhum dos detidos tem registro de passagem pela polícia. Uma fiança foi estabelecida e, após o pagamento, eles poderão responder ao processo em liberdade. O delegado explicou as consequências penais para quem comete crimes ambientais, como o que foi flagrado na região da turfa.

“É muito comum o uso do fogo para a limpeza de determinadas áreas. É bom deixar bem claro para a população: isso configura crime ambiental e pode haver punição com 2 a 4 anos de prisão”, frisou Leonardo Avila à Rádio CBN Vitória.

Turfa

O diretor da Defesa Civil da Serra, Capitão Silva, ressaltou que é importante que não se faça queimadas na região da turfa e que qualquer ação do tipo só deve ser feita com orientação de órgãos técnicos.

“Nessa área de turfa, o que a gente pede é que não se coloque fogo em lixo e se for fazer plantio de qualquer coisa, pedir autorização de órgãos de meio ambiente e receber orientação técnica para mexer nessa área”, comentou o capitão.