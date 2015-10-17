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LIMPEZA DE TERRENO

Três pessoas são presos na Serra por atearem fogo na área da turfa

Os detidos foram vistos pelo diretor da Defesa Civil da Serra, Capitão Silva, no momento em que tentavam apagar a queimada

Publicado em 16 de Outubro de 2015 às 22:05

Publicado em 

16 out 2015 às 22:05
Três homens foram detidos pela Polícia Civil e autuados por crime ambiental na manhã desta sexta-feira (16), na Serra, por causarem um incêndio na região da turfa. Eles trabalhavam fazendo a limpeza de uma propriedade no local e atearam fogo em uma parte da vegetação. Como as chamas fugiram do controle dos trabalhadores, eles tentaram combater o incêndio com baldes de água. Nesse momento, acabaram sendo vistos pelo diretor da Defesa Civil da Serra, Capitão Silva. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta sexta.
De acordo com informações da Polícia Civil, dois dos trabalhadores, um de 45 anos e outro de 26 anos, contratados pelo proprietário de uma área próxima à turfa, foram os responsáveis pelo incêndio. Um menor de 17 anos, que é filho de um dos homens, estava no local para ajudar a apagar o fogo, mas não participou da queimada.
Segundo o delegado Leonardo Ávila, nenhum dos detidos tem registro de passagem pela polícia. Uma fiança foi estabelecida e, após o pagamento, eles poderão responder ao processo em liberdade. O delegado explicou as consequências penais para quem comete crimes ambientais, como o que foi flagrado na região da turfa.
“É muito comum o uso do fogo para a limpeza de determinadas áreas. É bom deixar bem claro para a população: isso configura crime ambiental e pode haver punição com 2 a 4 anos de prisão”, frisou Leonardo Avila à Rádio CBN Vitória.
Turfa
O diretor da Defesa Civil da Serra, Capitão Silva, ressaltou que é importante que não se faça queimadas na região da turfa e que qualquer ação do tipo só deve ser feita com orientação de órgãos técnicos.
“Nessa área de turfa, o que a gente pede é que não se coloque fogo em lixo e se for fazer plantio de qualquer coisa, pedir autorização de órgãos de meio ambiente e receber orientação técnica para mexer nessa área”, comentou o capitão.
O Corpo de Bombeiros recomenda que a população não faça fogueiras ou queime lixo próximo a locais de vegetação seca, principalmente nesse período de estiagem prolongada pelo qual o Espírito Santo atravessa.

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