Usuários do Serviço de Orientação ao Exercício Físico (SOE) na Praia de Camburi, em Vitória, reclamam dos perigos apresentados pelo espaço onde acontecem as aulas. As atividades são oferecidas em um deque de madeira que está cedendo. Pregos e parafusos expostos, tábuas soltas, piso deslizante e buracos são alguns dos fatores que representam risco para os alunos que são, em sua maioria, idosos.

Your browser does not support the audio element. SOE da Praia de Camburi pode parar devido ao risco de acidentes

Nos últimos meses, foram registradas quedas e lesões por parte dos frequentadores do SOE. Penha Loureiro, 58 anos, usuária do serviço na Praia de Camburi há seis anos, ela relata os problemas do local.

"Os perigos maiores são as quedas. Tem um percentual grande de idosos nas aulas. E há muitos ressaltos. O piso é irregular. Quanto mais eles consertam, mais piora a situação. Eles misturam tábuas novas com as velhas. Então o sol, a umidade e a chuva estragam esse piso. A solução para o piso seria tirá-lo inteiro e fazer de novo. Inclusive, a quantidade de parafuso deixa tudo muito vulnerável. O parafuso sobe, conforme empena a tábua, o buraco sede e ele sobe", disse.

O aposentado Ulysses Cardinelli, 67 anos, frequenta as aulas há dois meses para praticar alongamentos e exercícios localizados. De acordo com ele, os professores já informaram que há risco do serviço ser interrompido devido a falta de segurança para os alunos.

"Nós já fomos informados há 15 dias do risco. Os professores estão com medo que aconteça algum acidente mais grave com os alunos. Então, eles informaram que se não ocorrer uma atitude por parte dos responsáveis, infelizmente, serão suspensas as atividades que necessitarem do tablado", informou.

A reportagem esteve no local nesta quinta-feira (1º) e constatou todos esses problemas. Em alguns locais do deque é possível retirar os parafusos com a mão. Em outras, percebemos que o piso afunda devido as tábuas soltas.

Outras reclamações também foram feitas por parte dos alunos, como a falta de um banheiro. O único existente no local é de uso exclusivo dos professores. Apontaram ainda a falta de manutenção dos chuveiros do calçadão e a precariedade e falta de materiais para a prática de exercício, como colchões e halteres.