A tecnologia, quando bem empregada, pode resultar em melhorias expressivas para os usuários da saúde pública. E a população capixaba está perto de ter essa melhoria, se os oitos projetos com novas tecnologias, que foram apresentadas em seminário nesta segunda-feira (04), forem implantados. Um dos destaques é um programa que pode diminuir o número de faltas dos pacientes nas consultas do SUS.

Seminário da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) aconteceu nesta segunda-feira (4) Crédito: Eduardo Dias

Todos os projetos foram feitos com recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes). De acordo com Rodrigo Ribeiro Rodrigues, diretor técnico científico da Fapes, uma das alternativas para acabar com as faltas por esquecimento é a implantação de um sistema para enviar mensagens aos pacientes, avisando que o dia da consulta está próximo.

Your browser does not support the audio element. SMS para lembrar consulta e kit de diagnóstico rápido em breve no SUS

“As pessoas às vezes não lembram que tinham um compromisso agendado. Isso pode ser resolvido facilmente com o envio de uma mensagem de texto pelo telefone celular”, explicou Rodrigo Ribeiro.

O pesquisador Moisés Palaci e o diretor técnico científico da Afapes, Rodrigo Ribeiro Rodrigues Crédito: Eduardo Dias

Outro projeto destacado no seminário foi a criação de um kit para diagnósticos de doenças como a dengue, zika e chikungunya. A velocidade para identificar as doenças é o grande diferencial do kit.

Ao invés de esperar por quase de uma semana para saber qual é a sua doença, como acontece atualmente, o paciente saberia o seu problema em poucas horas, após análise de uma pequena quantidade de sangue. Os testes seriam realizados nos postos de saúde.

Apesar de prontos, nenhum dos projetos tem data definida para entrar em funcionamento e estar à disposição da sociedade. A expectativa dos membros da Fapes, que apresentaram as ideias no Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), é para que pelo menos o programa para diminuir o número de ausências nas consultas já entre em funcionamento no começo de 2018.

Confira todos os Projetos:

- Processo de trabalho na Rede de Atenção Psicossocial da Grande Vitória: os caminhos e os impasses na produção do cuidado em saúde mental (Adriana Leão)

- Impacto do programa de capacitação de agentes SUS no estado nutricional de vitamina D e sua relação com obesidade, depressão, câncer, metilação do Receptor do Glicocorticoide e avaliação de hipovitaminose D na população da região do Caparaó Capixaba (Adriana Madeira Álvares da Silva)

- Panorama das concentrações de metais tóxicos na região do Caparaó Capixaba e avaliação do risco de exposição humana (Cristiane dos Santos Vergilio)

- Absenteísmo em consultas e exames especializados na Região Metropolitana de Saúde do Espírito Santo (Edson Theodoro dos Santos Neto)

- Condição de saúde e fatores associados: Um estudo em agricultores do Espírito Santo (Luciane Bresciani Salaroli)

- Desenvolvimento de um kit preditivo para diagnóstico e genotipagem simultâneos das infecções causadas pelos vírus: zika, dengue e chikungunya, e seus impactos na redução da mortalidade infantil (Moises Palaci)

- Implantação e monitorização de protocolo para atendimento de pacientes sépticos graves e estudo de novos biomarcadores (Paula Frizera Vassallo)