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Pode prejudicar abastecimento

Sindicato dos petroleiros anuncia greve no ES

Segundo o coordenador geral interino do sindicato, pode haver problemas na produção de petróleo e no transporte e abastecimento de combustíveis

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 18:28

Giordany Bozzato

Giordany Bozzato

Publicado em 

25 out 2019 às 18:28
Posto de gasolina Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria e Comercialização de Petróleo e Gás Natural do Estado do Espírito Santo (Sindipetro-ES) anunciou a paralisação das atividades a partir de zero hora deste sábado, dia 26.
Sindicato dos petroleiros anuncia greve no ES
De acordo com o coordenador geral interino do Sindipetro, Fábio Antônio Lopes, o que motivou a greve é a falta de entendimento nas discussões do acordo coletivo. Ainda segundo ele, dependendo do desenrolar da greve, podem ser prejudicadas a produção de petróleo e o transporte e distribuição dos combustíveis no Estado.
“Nosso acordo venceu no dia primeiro de setembro e não chegamos em um consenso com a empresa. Uma das reivindicações é que o acordo seja válido a cada dois anos. Já a empresa quer que ele seja discutido anualmente”, disse o coordenador geral.
Segundo Fábio, as cláusulas econômicas, que são poucas, são discutidas anualmente - questões salariais, reajustes e benefícios. Já as questões sociais, que são em maior número, são avaliadas a cada dois anos.
A Petrobras, que negocia com o Sindipetro-ES, foi acionada, mas ainda não respondeu aos questionamentos. Assim que uma resposta for dada ela será acrescentada a esta matéria.

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