O verão será de racionamento e uso consciente de água potável nas praias da Grande Vitória. As prefeituras estão tomando medidas para evitar o desperdício e diminuir o impacto da crise hídrica, que pode afetar o abastecimento das cidades.

Your browser does not support the audio element. Serra, Vila Velha e Guarapari reduzem uso da água em chuveiros das praias

Em Vila Velha, segundo o prefeito Rodney Miranda, medidas já foram implantadas nos chuveiros da orla do município. A fiscalização também será intensificada. "É importante a gente colocar, que nós não diminuímos o número de pontos de chuveiros. Só que eles funcionavam com dois equipamentos, que nós diminuímos para apenas um. Diminuímos também o tempo que a ducha fica aberto. Isso será mantido. Vamos continuar também com a nossa fiscalização em condomínios, lava-jatos, nos grande consumidores de água para que não haja desabastecimento no município", explicou à Rádio CBN Vitória.

Chuveiros

No município da Serra, os chuveiros também foram desligados por causa da crise hídrica e o religamento para o verão está em análise, segundo informou a prefeitura, por meio de nota.

Em Guarapari, as medidas de racionamento e uso consciente de água potável estão sendo analisados. A nota enviada pela prefeitura frisa que "sendo necessário, como medidas extremas de contenção do consumo de água potável, as duchas integrantes ao conjunto arquitetônico da orla marítima do Município poderão ser inativadas".