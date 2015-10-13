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Serra, Vila Velha e Guarapari reduzem uso da água em chuveiros das praias

O verão será de racionamento e uso consciente de água potável nas praias da Grande Vitória

Publicado em 13 de Outubro de 2015 às 16:34

Publicado em 

13 out 2015 às 16:34
O verão será de racionamento e uso consciente de água potável nas praias da Grande Vitória. As prefeituras estão tomando medidas para evitar o desperdício e diminuir o impacto da crise hídrica, que pode afetar o abastecimento das cidades.
Serra, Vila Velha e Guarapari reduzem uso da água em chuveiros das praias
Em Vila Velha, segundo o prefeito Rodney Miranda, medidas já foram implantadas nos chuveiros da orla do município. A fiscalização também será intensificada. "É importante a gente colocar, que nós não diminuímos o número de pontos de chuveiros. Só que eles funcionavam com dois equipamentos, que nós diminuímos para apenas um. Diminuímos também o tempo que a ducha fica aberto. Isso será mantido. Vamos continuar também com a nossa fiscalização em condomínios, lava-jatos, nos grande consumidores de água para que não haja desabastecimento no município", explicou à Rádio CBN Vitória.
Chuveiros
No município da Serra, os chuveiros também foram desligados por causa da crise hídrica e o religamento para o verão está em análise, segundo informou a prefeitura, por meio de nota.
Em Guarapari, as medidas de racionamento e uso consciente de água potável estão sendo analisados. A nota enviada pela prefeitura frisa que "sendo necessário, como medidas extremas de contenção do consumo de água potável, as duchas integrantes ao conjunto arquitetônico da orla marítima do Município poderão ser inativadas".
A nota afirma ainda que o Decreto 046/2015 de 27 de janeiro, que determina restrições para o uso de água potável no município de Guarapari continua valendo em decorrência de pouca quantidade de chuvas que elevem os níveis dos rios que abastecem o município. Desde a sua publicação foram 53 notificações e 7 autuações (multa no valor de R$ 622,00). As notificações e autuações, segundo a prefeitura de Guarapari, ocorrem em flagrante de delito.

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