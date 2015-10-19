Para buscar soluções aos impactos causados pelo crescimento do comércio na região de Laranjeiras, na Serra, a prefeitura realiza ajustes no Plano Diretor Municipal (PDM), que foi revisto em 2012. Entre as mudanças está a redução de altura de novos prédios, de oito para quatro andares.

Your browser does not support the audio element. Serra ajusta PDM para atender demanda do comércio em Laranjeiras

Segundo o secretário de desenvolvimento urbano da cidade, Silas Maza, as alterações devem otimizar a utilização do solo e evitar grande aglomeração em um pequeno espaço. Além da Avenida Central, que concentra o maior número de empreendimentos na região, de acordo com a prefeitura, nos últimos cinco anos 182 empresas abriram as portas em Laranjeiras.

Para o diretor da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Serra (CDL), Samuel Vale, a instalação de serviços como bancos, lotéricas e até mesmo do terminal de ônibus na região contribuíram para a mudança de perfil do bairro. “As residências, gradualmente, estão sendo transformadas em pontos de negócios e serviços. A tendência natural é que os proprietários aluguem esses imóveis e morem no entorno”, disse.

Segundo Maza, entre os ajustes no PDM, também consta, estudos relacionados ao trânsito nos bairros de Laranjeiras e Serra Sede, já que as duas localidades apresentam forte tendência ao desenvolvimento do comércio, o que naturalmente, aumenta o fluxo de veículos em circulação nessas áreas. “Estamos tentando criar algumas avenidas, e, também, em fase de licitação de uma estacionamento rotativo para a região, com intuito de melhorar o fluxo no comércio local”, afirmou o secretário.