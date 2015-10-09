Na tarde desta quinta-feira (08), além de eleitos os membros da Mesa Diretora do Tribunal de Justiça do Estado (TJES) também foram definidos o presidente e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para o biênio 2016/2017. O desembargador Sérgio Gama foi eleito presidente e o desembargador Samuel Meira Brasil Júnior foi escolhido para ocupar os cargos de vice-presidente e corregedor do TRE.

O presidente eleito assumirá o TRE no ano de eleições municipais e com novas regras para o pleito de 2016, entretanto, Sérgio Gama, que é o atual vice-presidente do órgão, diz que a equipe do TRE é muito competente e vai conseguir se adequar às mudanças dentro do prazo estabelecido.

Your browser does not support the audio element. Sérgio Gama vai assumir presidência do TRE às vésperas das eleições de 2016

“O TRE sempre saiu na vanguarda, sempre foi um dos primeiros a anunciar o resultado das eleições no Brasil. Tenho certeza absoluta que em tempo hábil faremos a devida interpretação dessas modificações na legislação e não teremos nenhum problema”, contou.

Apesar de já pensar nas eleições municipais, o desembargador corre o risco de não estar à frente da presidência do TRE em outubro do ano que vem. Sérgio Gama completa 70 anos em julho do próximo ano e pela lei deve se aposentar.

Porém, tramita na Câmara dos Deputados uma PEC que eleva de 70 para 75 anos a aposentadora compulsória de todos os servidores públicos da União, Estados e Municípios. O desembargador acredita que até a data do seu aniversário a presidente Dilma Rousseff (PT) já tenha sancionado a lei e que ele possa concluir seu mandato no TRE.