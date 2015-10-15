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DIA SIM, DIA NÃO

Sem chuva, Marilândia decide fazer racionamento de água

Marilândia não está entre os 15 municípios do Estado com situação extremamente crítica em relação ao abastecimento de água

Publicado em 14 de Outubro de 2015 às 22:48

Publicado em 

14 out 2015 às 22:48
Diante do cenário de crise hídrica em várias cidades do Estado, o município de Marilândia decidiu racionar o abastecimento de água na cidade. Desde a última segunda-feira (12), somente 50% da população está recebendo água encanada nas residências durante o dia. Segundo o prefeito da cidade, Osmar Passamani (PMDB), o município só tem água para os próximos 40 dias.
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Marilândia não está entre os 15 municípios do Estado com situação extremamente crítica em relação ao abastecimento de água, mas, mesmo assim, o prefeito achou melhor começar o racionamento, para evitar que a água acabe caso não chova no próximo mês.
"O nosso município tem água para 30 ou 40 dias ainda, mas começamos a racionar na segunda-feira (12). Dia sim, dia não, uma parte da cidade recebe água, outra parte fica sem”, explicou à Rádio CBN Vitória.
Segundo Passamani, uma Lei Municipal foi criada com aprovação da comunidade para o início do revezamento de água. “Começou há uma semana e está dando certo. Você vê o povo na rua, todos trabalhando, felizes e sabendo que cada um está fazendo a sua parte”, disse.
O prefeito ressaltou também que essa é a maior crise que viu. Para ele, o momento é de extrema atenção. " Está muito seco. Eu, com mais de 60 anos, nunca vi essa situação na minha vida, está muito seco. É crítico. Temos que ter o pé no chão e a consciência de que a situação piore", finalizou.
O município de Marilândia está localizado no Noroeste do Estado e é abastecido pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

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