Sem chuva, Marilândia decide fazer racionamento de água

Diante do cenário de crise hídrica em várias cidades do Estado, o município de Marilândia decidiu racionar o abastecimento de água na cidade. Desde a última segunda-feira (12), somente 50% da população está recebendo água encanada nas residências durante o dia. Segundo o prefeito da cidade, Osmar Passamani (PMDB), o município só tem água para os próximos 40 dias.

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Marilândia não está entre os 15 municípios do Estado com situação extremamente crítica em relação ao abastecimento de água, mas, mesmo assim, o prefeito achou melhor começar o racionamento, para evitar que a água acabe caso não chova no próximo mês.

"O nosso município tem água para 30 ou 40 dias ainda, mas começamos a racionar na segunda-feira (12). Dia sim, dia não, uma parte da cidade recebe água, outra parte fica sem”, explicou à Rádio CBN Vitória.

Segundo Passamani, uma Lei Municipal foi criada com aprovação da comunidade para o início do revezamento de água. “Começou há uma semana e está dando certo. Você vê o povo na rua, todos trabalhando, felizes e sabendo que cada um está fazendo a sua parte”, disse.

O prefeito ressaltou também que essa é a maior crise que viu. Para ele, o momento é de extrema atenção. " Está muito seco. Eu, com mais de 60 anos, nunca vi essa situação na minha vida, está muito seco. É crítico. Temos que ter o pé no chão e a consciência de que a situação piore", finalizou.