Seca e saneamento básico entram no alvo de comissão de deputados

A situação de racionamento água que atinge pelo menos 13 cidades capixabas, devido ao grave período de estiagem, também chama a atenção dos deputados estaduais, que nas próximas semanas devem instalar uma Frente Parlamentar de Discussão da Crise Hídrica. No alvo também estarão a despoluição de rios e o saneamento básico. O tema será discutido durante reunião da Comissão de Infraestrutura, na próxima segunda-feira (26), a partir das 10 horas.

A informação é do vice-presidente do colegiado, Marcelo Santos (PMDB). "Propus ao presidente (Edson Magalhães - DEM), que na próxima semana, em reunião ordinária, nós possamos estabelecer esse fórum e as datas", disse.

Nesta terça-feira (20), a Comissão de Infraestrutura realizou uma audiência pública na Assembleia para discutir o tema, com o objetivo de elencar medidas práticas para amenizar o problema da seca. Participaram do evento representantes da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), da Secretaria Estadual de Agricultura, da diretora da Cesan, do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), do professor da Ufes, Antônio Sérgio Ferreira Mendonça; além de prefeitos, vereadores, secretários municipais e produtores.

Durante a audiência, a maior demanda por parte dos participantes, foi quanto a despoluição das águas pela Cesan, segundo Marcelo Santos. "A questão do saneamento básico foi muito cobrada da diretora da Cesan (pelos participantes). A Cesan apresentou o programa Águas Limpas, mas não há ainda um planejamento para saber quantas residências serão alcançadas, quantas já alcançaram e o que será feito para tratar a rede de esgotamento sanitário, em especial na Grande Vitória", relatou.

Ainda durante a audiência, a Secretária de Agricultura se manifestou quanto ao planejamento para a construção de barragens em municípios capixabas, com o fim de armazenar água em período de chuvas fortes.