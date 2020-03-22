Santuário de Ibiraçu preenche bancos com fotos de fiéis.
A impressão de fotos foi uma maneira que o Santuário Nossa Senhora da Saúde encontrou para acolher os fieis no período em que as celebrações estão.
Publicado em 22 de Março de 2020 às 13:43
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