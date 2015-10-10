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Sábado de incêndios nos municípios da Grande Vitória

Pelo menos 36 bombeiros estão trabalhando no combate às chamas desses focos

Publicado em 10 de Outubro de 2015 às 15:47

Publicado em 

10 out 2015 às 15:47
Pelo menos cinco pontos da Grande Vitória registraram focos de incêndio na manhã deste sábado (10). A situação mais complicada é registrada no município de Serra com ocorrências em dois bairros. Pelo menos 36 bombeiros estão trabalhando no combate às chamas desses focos. O incêndio na Reserva Ecológica de Itapenambi, em Santa Lúcia, Vitória, que começou na última quinta-feira (08) já foi controlado.
Sábado de incêndios nos municípios da Grande Vitória
Segundo informações do Coronel Pavani, do Corpo de Bombeiros, no município de Serra há focos de incêndio na área de turfa, próxima à região do Mestre Álvaro. Oito bombeiros, além de servidores da Defesa Civil da Serra fazem o alagamento da área para que o fogo não se propague.
No bairro Serra Dourada a situação é mais crítica. Segundo Pavani, 15 bombeiros que estão no local estão tendo dificuldades para encerrar o combate. Três viaturas estão dando suporte para os bombeiros.
"É uma região alagada de brejo e próximo a casas. O incêndio chega por cima da plantação próximo às casas e ficamos um pouco limitados. Temos que fazer uma contenção para combater o fogo”, afirmou.
Em Cariacica o fogo atinge o Morro Moxuara. O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Polícia Militar do Espírito Santo (Notaer) está auxiliando os oito bombeiros que trabalham no local. O fogo queimou a vegetação rasteira do topo do morro e algumas árvores queimaram em copas. Também há registros de focos isolados na face sudeste do morro.
Segundo o coronel, um posto de comando foi montado no campo do Palmeiras, no bairro Novo Brasil. Os bombeiros e funcionários da Defesa Civil Municipal estão utilizando as trilhas do morro para chegarem até os focos. Em Vila Velha também há registro de incêndio na Barra do Jucu. Cinco bombeiros e uma viatura estão no local.

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