Confirmando o cenário mais pessimista, não choveu no Espírito Santo no último mês e, diante da escassez, a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) decidiu prorrogar por mais 30 dias as restrições de captação de água em todo Estado. Até o dia 20 de novembro, está proibido em todo Espírito Santo a captação de água, entre 05h e 18h para uso na indústria e agricultura. Em 13 municípios, com situação extremamente crítica, a captação só é permitida para consumo humano.

Your browser does not support the audio element. Restrição do uso de água para industria e agricultura continua até 20 de novembro

A primeira restrição da Agerh começou a vigorar no início deste mês e teria validade de 15 dias. O prazo terminaria nesta terça-feira (20), porém, foi necessário estender o período da resolução. De acordo com o diretor de Infraestrutura Hídrica da Agerh, Robson Monteiro, apesar da chuva em algumas cidades do Estado nos últimos dias, mas a quantidade foi mínima.

“infelizmente não tivemos chuva significativa. Os 15 dias expiraram e continuamos com municípios em situação crítica ou extremamente crítica, alguns com supressão total do uso não prioritário. Diante do cenário, a Agerh entendeu necessária a prorrogação para mais 30 dias. Caso tenhamos um retorno do período chuvoso, isso pode ser revogado”, explicou à Rádio CBN Vitória.

Previsão de chuva

De acordo com Monteiro, não há previsão de chuva na região Norte do Estado nos próximos dias. Já no Caparaó e região Serrana pode chover mais de 50 mm nos próximos sete dias, o que sinaliza uma melhora na situação dos rios que abastecem a Grande Vitória.

“Nessa região montanhosa pode haver uma chuva mais significativa, entre 50 mm e 100 mm, o que pode significar uma melhorias nos mananciais, como Rio Jucu, Santa Maria, Benevente, Itabapoana e Itapemirim”, disse.

Cidades

Treze municípios continuam com abastecimento de água em situação extremamente crítica. As cidades afetadas são: Serra; Barra de São Francisco; São Roque do Canaã; Santa Teresa; Vila Pavão; Ecoporanga; Alto Rio Novo; Itaguaçu; Itarana; São Mateus; Pancas; Mantenópolis e São Gabriel da Palha.