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VILA VELHA

Reformas e reparos na orla entre Praia da Costa e Itaparica para receber 750 mil turistas no Verão

A quantia significa um aumento de 20% do fluxo de visitantes que passam o dia no município

Publicado em 13 de Outubro de 2015 às 16:55

Publicado em 

13 out 2015 às 16:55
Para o verão, o município de Vila Velha aguarda pelo menos 750 mil turistas. A quantia significa um aumento de 20% do fluxo de visitantes que passam o dia no município, segundo a prefeitura. Na temporada passada, os cálculos apontam a presença de 640 mil turistas na cidade. Com isso, a administração municipal começou o "Projeto Verão", uma série de serviços e intervenções para trazer mais comidade à quem visitar Vila Velha.
Reformas e reparos na orla entre Praia da Costa e Itaparica para receber 750 mil turistas no Verão
O projeto contempla mudanças em 8 km de orla entre a Praia da Costa e Itaparica, como a reforma da ciclovia para melhor as condições de lazer, esporte e mobilidade; reparos e substituição dos bancos; reparos no piso do calçadão; reparos no marcadores de distância, para os adeptos das caminhadas e corridas; reforma dos parquinhos e academias.
Placas de referência
A sinalização horizontal e vertical da cidade também será modificada, como explica o prefeito Rodney Miranda. "Não só na orla, mas vamos colocar sinalização em toda a cidade, para orientar os turistas para as praias e principais pontos turísticos. Queremos melhorar a mobilidade para as pessoas que ainda não conhecem Vila Velha, ou que vem pela primeira vez", disse à Rádio CBN Vitória.
Rodney acredita que, com a crise financeira e o dólar em alta, os turistas acabem optando por destinos dentro do próprio país, o que deve provocar esse aumento de visitantes à cidade. "Estamos nos preparando e estruturando para ter um verão com bastante gente. Nos organizando para que o turista tenha segurança, comodidade e tranquilidade. Estamos apostando que virão muito mais turistas do que em anos anteriores, até por conta dessa crise que o país passa", apostou.
Guarda e iluminação
Vila Velha também ganhará duas bases de segurança da Guarda Municipal em sua orla - uma na Curva da Sereia, que será entregue em novembro, e outra em Itapoã, com previsão para dezembro.
O "Projeto Verão" prevê ainda a substituição das caixas de coleta de lixo existentes por novas unidades, além de mudanças no paisagismo. A iluminação da orla e da praia também será substituída, contemplando, inclusive, a orla de Itaparica. A prefeitura estuda ainda a implementação de banheiros hidráulicos.

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