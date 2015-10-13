Para o verão, o município de Vila Velha aguarda pelo menos 750 mil turistas. A quantia significa um aumento de 20% do fluxo de visitantes que passam o dia no município, segundo a prefeitura. Na temporada passada, os cálculos apontam a presença de 640 mil turistas na cidade. Com isso, a administração municipal começou o "Projeto Verão", uma série de serviços e intervenções para trazer mais comidade à quem visitar Vila Velha.

Your browser does not support the audio element. Reformas e reparos na orla entre Praia da Costa e Itaparica para receber 750 mil turistas no Verão

O projeto contempla mudanças em 8 km de orla entre a Praia da Costa e Itaparica, como a reforma da ciclovia para melhor as condições de lazer, esporte e mobilidade; reparos e substituição dos bancos; reparos no piso do calçadão; reparos no marcadores de distância, para os adeptos das caminhadas e corridas; reforma dos parquinhos e academias.

Placas de referência

A sinalização horizontal e vertical da cidade também será modificada, como explica o prefeito Rodney Miranda. "Não só na orla, mas vamos colocar sinalização em toda a cidade, para orientar os turistas para as praias e principais pontos turísticos. Queremos melhorar a mobilidade para as pessoas que ainda não conhecem Vila Velha, ou que vem pela primeira vez", disse à Rádio CBN Vitória.

Rodney acredita que, com a crise financeira e o dólar em alta, os turistas acabem optando por destinos dentro do próprio país, o que deve provocar esse aumento de visitantes à cidade. "Estamos nos preparando e estruturando para ter um verão com bastante gente. Nos organizando para que o turista tenha segurança, comodidade e tranquilidade. Estamos apostando que virão muito mais turistas do que em anos anteriores, até por conta dessa crise que o país passa", apostou.

Guarda e iluminação

Vila Velha também ganhará duas bases de segurança da Guarda Municipal em sua orla - uma na Curva da Sereia, que será entregue em novembro, e outra em Itapoã, com previsão para dezembro.