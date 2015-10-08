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SECA NO ESPÍRITO SANTO

Recursos hídricos terão orçamento de R$ 308 milhões para 2016

Nos próximos quatro anos serão investidos, aproximadamente, R$ 1,229 bilhão na área, de acordo com o governo

Publicado em 08 de Outubro de 2015 às 00:08

Publicado em 

08 out 2015 às 00:08
O Governo do Estado vai investir cerca de R$ 308 milhões em soluções relacionadas aos recursos hídricos em 2016. É isso o que informou o secretário estadual de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Otaciano Neto. De acordo com o secretário, nos próximos quatro anos serão investidos, aproximadamente, R$ 1,229 bilhão na área. O principal impacto no orçamento será causado pelo Programa Águas e Paisagens, que prevê R$ 1 bilhão de investimentos na questão hídrica também nos próximos quatro anos.
Além do Programa Águas e Paisagens, o governo irá investir R$ 100 milhões em construção de barragens, mais R$ 75 milhões para o fortalecimento do abastecimento de água na região norte da Grande Vitória, que engloba a parte continental da capital e o município de Serra, e outros R$ 540 milhões para o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fundágua), que recebe 3% dos royalties do petróleo e direciona recursos para reflorestamento e recuperação das águas.
- Recursos Hídricos terão orçamento de R$ 308 milhões para 2016 - CBNGAZ - 2.08s - 08-10-15.mp3
Otaciano Neto considera que os investimentos serão importantes para reduzir impactos de períodos de escassez, como o enfrentado pelo Estado em 2015.
“Esses investimentos, eu considero que são fundamentais para minimizar os eventos climáticos opostos. Ou seja, em momentos de seca prolongada como estamos vivendo, que os efeitos sejam menos intensos que os atuais. E, também, que em momentos de excesso de chuva, os efeitos também sejam menos intensos que foram em 2013”, ressaltou o secretário.
O secretário também alertou sobre a importância da participação de todos os setores da sociedade para combater a crise. “Eu defendo, recorrentemente, que a questão hídrica deve ser uma responsabilidade compartilhada. O governo sozinho não vai dar conta de enfrentar o problema, nem as prefeituras. Ninguém, individualmente dá conta”, ressaltou.
De acordo com o Governo do Estado, o Espírito Santo passa por uma das maiores crises hídricas de sua história. Na última segunda-feira (05) foram anunciadas medidas restringindo a captação de água que não seja destinada ao uso humano em todo o território estadual.

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