Exemplos das redes sociais poderão estar presentes na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Essa é uma das apostas de temas para a área de conhecimento "Linguagens, Códigos e suas Tecnologias", que engloba português, literatura, artes, educação física e línguas. Especialistas acreditam que podem cair questões que tenham fundamentação nas linguagens utilizadas no contexto das mídias sociais. Até a próxima sexta-feira (16) a rádio CBN apresenta uma série de reportagens sobre como se sair bem nas provas.

Your browser does not support the audio element. Prova de português deve trazer exemplos das redes sociais

Segundo o professor de português, Fábio Portela, os textos das redes sociais devem ser explorados no sentido de comparação. Essa apropriação exige do aluno capacidade para identificar erros que não vão ao encontro da norma da língua portuguesa. “É importante que o aluno saiba diferenciar a linguagem coloquial da linguagem culta. O aluno tem que saber dominar as linguagens coloquial e culta, e aplicá-las em cenários diversos”, explicou.

Os alunos também devem ficar atentos aos enunciados. Normalmente, no Enem, há mais questionamentos que exigem interpretação do que gramática, segundo o professor de português. Ainda de acordo com Portela, devem aparecer perguntas sobre manifestações culturais, novas tecnologias, textos alternativos, além de charges.

Para o professor de Literatura, Francisco Grijó, os alunos devem ficar atentos à Modernidade, ou seja, a literatura produzida de 1920 até os dias de hoje. Além disso, os candidatos devem se atentar ao tropicalismo, que provavelmente, também, pode fazer parte da prova de história.

A aluna do terceiro ano, Ana Beatriz Barbosa, de 18 anos, já fez o Enem outras duas vezes para testar os conhecimentos. Agora, valendo uma vaga na faculdade de Medicina, ela diz que se sente mais preparada. “Eu ia muito mal em matemática e, nesse ano, eu foquei bastante, pois esse era meu ponto deficitário. Acho que agora vai melhorar”.