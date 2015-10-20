Projeto de vereador quer cobrança de taxa para veículos de turistas que entrarem em Guarapari no verão

Os turistas que pretendem visitar as praias de Guarapari podem encontrar uma novidade ao chegar à cidade no próximo verão. O presidente da Câmara de Vereadores da cidade, José Wanderlei Astori, protocolou na Casa um projeto de Lei que pretende implantar uma cobrança para os veranistas na cidade. A intenção, de acordo com o vereador, é usar o dinheiro arrecadado para a recuperação de nascentes e para as áreas de Saúde e Turismo.

E a proposta de valores do projeto é escalonar a cobrança conforme o veículo usado pelo turista. Segundo Astori, a cobrança seria de R$ 5 para motos, R$ 10 para carros de passeio e R$ 20 para ônibus de turismo. Caso a Lei seja aprovada pelos vereadores ainda em 2015, o parlamentar indicou que a cobrança dessas taxas começaria já em dezembro deste ano e seguiria até o Carnaval de 2016.

Barreiras

O vereador explicou que a ideia é montar barreiras nas entradas de Guarapari com o apoio da polícia e de órgãos da prefeitura e realizar a cobrança de veículos que não têm placas do Espírito Santo. Depois de entrarem uma vez na cidade, os veículos receberiam algum tipo de identificação e, só então, entrar e sair livremente do balneário sem precisar pagar a taxa novamente.

Astori também disse que ainda irá marcar uma audiência pública e convidar a população e associações locais de setores ligados ao turismo. Ele contou que quer ouvir a opinião dos cidadãos de Guarapari para ter ideias para melhorar o projeto. Esse encontro, porém, não tem data marcada. O autor do projeto de cobrança disse ainda que, mesmo que os participantes dessa audiência se manifestem contra o projeto, ele irá levá-lo à votação na Câmara.

“Vou manter e vou deixar os vereadores votarem contra porque eu quero deixar registrado na Casa que eu me preocupei com esse problema da água no município de Guarapari”, frisou Astori à Rádio CBN Vitória.

Polêmica

Para o presidente da Câmara Municipal de Guarapari, a ação não trará impacto para o turismo do município se for bem esclarecido para os visitantes quais serão os destinos dos recursos. Mas essa não é a opinião do vice-presidente da Associação dos Comerciantes de Guarapari, Themistocles Sant Ana.

“Isso é prejudicial para o turismo de Guarapari. Nós, comerciantes de Guarapari, esperamos o verão, que é quando podemos faturar algo a mais. Nós somos contrários ao projeto e se precisar vamos entrar na Justiça e vamos reverter essa situação”, disse Sant Ana à Rádio CBN Vitória.

A empresária do setor de turismo Elvira Altoé considera que a cobrança de taxas como a que é proposta pelo vereador José Wanderlei Astori pode afastar os turistas da cidade. Ela aponta que, mesmo que o valor não seja alto, cobrar dos visitantes na entrada do município trará impactos negativos.

“Existem muitas outras maneiras de embutir essa taxa em restaurantes, hotéis e outros estabelecimentos em vez de parar um carro e cobrar uma taxa para entrar na cidade. Acho que vai fazer um efeito contrário, vai ser uma ação muito negativa”, comentou a empresária.