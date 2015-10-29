Problemas na biometria das auto-escolas já atingiram 3 mil alunos no ES

Há pelo menos cinco meses, quando foi implementado, o sistema biométrico do Detran apresenta falhas de funcionamento e prejudica os alunos das autoescolas que tentam retirar a primeira habilitação ou tentam renovar suas carteiras de motorista. Neste período, ao menos 3 mil alunos passaram pelo transtorno, segundo estimativa do Sindicato das Autoescolas do Espírito Santo (Sindauto-ES).

O sistema biométrico começou a ser implementado em junho deste ano. A previsão é que, até o final de novembro, as cerca de 260 autoescolas existentes no Estado possuam biometria, que foi instaurada com finalidade de dar mais transparência ao sistema de habilitação, com registro da presença dos alunos e instrutores das aulas teóricas dos cursos de habilitação.

Repetição

Entre os principais erros da biometria apontados está o não reconhecimento das digitais, das aulas e turmas lançadas no sistema. Caso do mecânico Wesley dos Santos, 18 anos, que precisou repetir a aula que já havia assistido, por conta da falha no sistema. "O sistema não funcionou nem no dia 26 e 29. E isso está atrasando o meu lado. Agora eu tenho que ficar repondo as aulas", relatou.

Outra pessoa afetada por essa falha no sistema é o mecânico Aires Moraes, de 57 anos. Na segunda-feira (26) ele estava fazendo sua penúltima aula no curso de reciclagem, quando o sistema ficou fora do ar e houve a necessidade de documentar a presença dos alunos, que assinaram um papel. "Isso foi na terça-feira, mas até hoje não tivemos retorno. Até o momento não aprovou", contou.

Burocracia

A situação causa transtornos também para as autoescolas. Quando o problema no sistema é relacionado à queda de energia ou internet, o Centro de Formação de Condutores (CFC'S) precisa solicitar relatórios às empresas prestadores de serviço e encaminhar para operadora da biometria. O envio das informações duram até 20 dias, isso quando a empresa envia as informações, segundo Anderson Perosini, presidente do Sindauto.

"A partir do momento que a empresa detentora do sistema não consegue atender toda a demanda da categoria, os lançamentos de presença são feitos de forma manual. O que tem atrasado, e muito, a liberação dos certificados para que as pessoas possam buscar as suas carteiras retidas no Detran e para que os alunos de primeira habilitação possam dar segmento aos processos", explicou.

Outra reclamação é quanto ao suporte prestado pela empresa detentora do sistema de biometria aos problemas. As autoescolas funcionam de 7 da manhã às 22h30 e também aos fins de semana. E o suporte, que é online, somente das 9h às 17h e não funciona aos fins de semana.

A dica do Sindauto para os alunos é que eles procurem pessoalmente o Detran para relatar os transtornos. Segundo Perosini, desde o dia 20 de junho a categoria enviou um ofício ao Detran, solicitando uma reunião para sanar os problemas relacionados à biometria.