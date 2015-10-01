Problemas de sinalização e no asfalto prejudicam trânsito na Carlos Lindenberg

A falta de sinalização tem causado transtorno aos motoristas que circulam pela Rodovia Carlos Lindenberg, em Vila Velha. Sem a marcação das faixas da via, muitos condutores ficam confusos ao dirigir na pista, que divida em duas, se torna uma só no meio da rodovia. Problemas como desníveis no asfalto também se tornam um risco para quem circula pelo local. O problema acontece, principalmente, no trecho entre a descida da Segunda Ponte e a Continental, no bairro Alvorada.

Your browser does not support the audio element. Problemas de sinalização no asfalto prejudicam trânsito na Carlos Lindemberg

O marceneiro Wilson de Souza, 46 anos, denuncia a situação. Ele afirma que, por conta da situação, não raro o motorista precisa frear o veículo bruscamente para evitar acidentes.

"Não sei porque naquele trecho eles não fazem marcação. Sem contar a precariedade da pista: asfalto deteriorado, buracos. Em frente a feira do automóvel, caminhões pesados e ônibus passam na pista do meio, e estão afundando o asfalto. São quase 15 centímetros já. Isso atrapalha. Quando muda de faixa, um carro mais baixo quando passa, acaba raspando o fundo", contou em entrevista à Rádio CBN Vitória.

O taxista Ronaldo Rodrigues da Vitória, 46 anos, também se queixou desses problemas. "A sinalização não é adequada. Não tem marcação de faixas e os motoristas acabam segurando o trânsito. Se tivesse, cada um seguiria na sua faixa e não iria atrapalhar o trânsito", disse.

Ronaldo afirma que a precariedade da pista ocasiona frequentes acidentes. "A pista é muito esburacada e possui muitos desníveis. Quando você troca de faixa, pode perder o controle do carro, mesmo que esteja em baixa velocidade", apontou o taxista.

A reportagem foi até a Rodovia Carlos Lindeberg e constatou esses problemas, além da falta de sincronia nos semáforos da região, que acaba ocasionando lentidão no trecho e congestionamento no horário de pico. A sinalização também é precária para pedestres: com faixas apagadas, eles acabam se arriscando para atravessar a rodovia.