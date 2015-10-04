Primeira festa de Nossa Senhora do Rosário, após santa virar padroeira de Vila Velha

Vila Velha iniciou, na última sexta-feira (2), as homenagens à Nossa Senhora do Rosário. As comemorações seguem até esta quarta-feira (7) quando é celebrado o dia da santa. E, em 2015, a festa religiosa ficou ainda mais especial: esta é a primeira vez que ela ocorre após a Nossa Senhora do Rosário ter se tornado a padroeira da cidade por conta de uma lei municipal sancionada em setembro deste ano.

Segundo o Frei Florival, um dos organizadores das festividades, a expectativa para este primeiro 7 de outubro após a oficialização de Nossa Senhora do Rosário como padroeira de Vila Velha é que haja uma adesão não só dos membros da comunidade paroquial, mas de toda a população da cidade. Para o sacerdote, além da importância religiosa, Nossa Senhora do Rosário também carrega relevância histórica significativa.

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“Eu acho que Vila Velha ganha mais uma alegria de recordar a história que começou aqui. Quando o município adota Nossa Senhora do Rosário como padroeira, ele retrata toda a história que aconteceu aqui: a história de fé, social, econômica, política. Aqui foi onde começou tudo”, ressaltou.

Patrimônio Cultural

A Igreja de Nossa Senhora do Rosário, que fica na Prainha, é um símbolo da colonização brasileira. Ela é considerada por muitos historiadores a mais antiga do país entre as que ainda estão de pé desde sua construção original. Frei Florival destacou o sentimento de realizar celebrações em um espaço que é um patrimônio cultural.

“Você imaginar que Anchieta celebrou missas aqui. Frei Pedro Palácios, aqui, rezava e celebrava. Então, acho que a gente começa a se perceber mais como membro da história, como a história é viva", comentou o frei.

E os aspectos históricos que estão inevitavelmente associados à igreja de Nossa Senhora do Rosário também remetem a histórias individuais de fé. A fiel e membro da comunidade da paróquia, Rosângela Simões, de 61 anos, participa das atividades da igreja desde que era criança.

“É uma fé que eu herdei da minha mãe, que veio de mãe para filha. Ela sempre foi muito devota e nós sempre moramos aqui na Prainha e frequentamos a igreja do Rosário. Eu subi muitas vezes nesse altar para minha mãe para colocar os jarros lá em cima. Então, eu tenho essa devoção por Nossa Senhora, aqui representada por Nossa Senhora do Rosário”, disse Rosângela.