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FINADOS

PRF em alerta para fiscalização no feriado e dá dicas para chuva e trechos perigosos no Espírito Santo

10 radares móveis serão utilizados e todas as viaturas estarão equipadas com bafômetro. Veja as dicas e conheça os trechos mais perigosos

Publicado em 30 de Outubro de 2015 às 19:51

Publicado em 

30 out 2015 às 19:51
Cerca de 200 policiais rodoviários federais vão fiscalizar as estradas federais do Espírito Santo até a meia-noite da próxima segunda-feira (02), feriado de Finados. O foco da PRF é evitar mortes no trânsito durante o feriado prolongado. Para isso, 10 radares móveis serão utilizados e todas as viaturas estarão equipadas com bafômetro. O motorista flagrado dirigindo sob influência de álcool é multado em R$1.915 e tem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.
Com a fiscalização intensificada, a PRF pretende coibir os comportamentos de risco nas estradas, como explica o inspetor Marco Antônio Ferreira. “São três as infrações que provocam mais acidentes: ultrapassagens em local proibido, excesso de velocidade e a mistura de álcool e direção. Mas o objetivo principal é que não haja nenhuma morte durante o feriado”, afirmou.
Chuva: alerta
Como o final de semana será de chuva em várias cidades do Estado, o inspetor Marco Antônio ressalta os cuidados que os motoristas devem ter. “A primeira coisa que o motorista deve fazer é checar os pneus, isso é de suma importância para trafegar em pista com chuva. O limpador de para-brisa tem que ser conferido e os faróis também, pois, em dia de chuva, o farol baixo tem que ficar ligado. A velocidade deve ser reduzida, os motoristas devem evitar passar por vias que ficam alagadas e parar em um local seguro caso chova demais”, afirmou à Rádio CBN.
Segundo inspetor Marco Antônio, o fluxo nas rodovias federais teve aumentar em até 30% na manhã deste sábado (31) e no final da tarde da segunda-feira. A PRF destaca que os trechos mais perigosos do Estado estão em Serra, na BR 101 entre o bairro Nova Carapina e o Pavilhão de Carapina; em Linhares entre o km 140 ao km 150 da BR 101; em Cariacica entre a Segunda Ponte até o km 10 da BR 262, próximo ao Posto 13 de Maio e em Viana do km 290 , na Rodovia do Contorno até o km 300, no trevo da BR 262 com a BR 101.

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