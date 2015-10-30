PRF em alerta para fiscalização no feriado e dá dicas para chuva e trechos perigosos no Espírito Santo

Cerca de 200 policiais rodoviários federais vão fiscalizar as estradas federais do Espírito Santo até a meia-noite da próxima segunda-feira (02), feriado de Finados. O foco da PRF é evitar mortes no trânsito durante o feriado prolongado. Para isso, 10 radares móveis serão utilizados e todas as viaturas estarão equipadas com bafômetro. O motorista flagrado dirigindo sob influência de álcool é multado em R$1.915 e tem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.

Com a fiscalização intensificada, a PRF pretende coibir os comportamentos de risco nas estradas, como explica o inspetor Marco Antônio Ferreira. “São três as infrações que provocam mais acidentes: ultrapassagens em local proibido, excesso de velocidade e a mistura de álcool e direção. Mas o objetivo principal é que não haja nenhuma morte durante o feriado”, afirmou.

Chuva: alerta

Como o final de semana será de chuva em várias cidades do Estado, o inspetor Marco Antônio ressalta os cuidados que os motoristas devem ter. “A primeira coisa que o motorista deve fazer é checar os pneus, isso é de suma importância para trafegar em pista com chuva. O limpador de para-brisa tem que ser conferido e os faróis também, pois, em dia de chuva, o farol baixo tem que ficar ligado. A velocidade deve ser reduzida, os motoristas devem evitar passar por vias que ficam alagadas e parar em um local seguro caso chova demais”, afirmou à Rádio CBN.