Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MAIORIA EM CARIACICA

Presos 17 integrantes de quadrilha do tráfico na Grande Vitória; comando era feito do Rio de Janeiro

A droga era distribuída para todas as cidades da região metropolitana, mas a maior parte dos criminosos atuavam em Cariacica

Publicado em 22 de Outubro de 2015 às 15:40

Publicado em 

22 out 2015 às 15:40
Uma operação realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo prendeu 17 membros de uma quadrilha que atuava com tráfico de drogas em toda a Região Metropolitana de Vitória. Das prisões, nove foram realizadas na madrugada desta quinta-feira (22), as outras oito foram feitas ao longo da semana. As investigações, que estavam sendo feitas pela Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (Deten), começaram há oito meses. Cerca de 150 policiais foram envolvidos na ação.
O delegado responsável, Fábio Pedroto, acredita que esta é uma das maiores quadrilhas que agia na Grande Vitória. O grupo começou a ser investigado após a polícia receber informações pelo disque denúncia. O passo seguinte foi a interceptação das ligações telefônicas da quadrilha e monitorar todo a movimentação do grupo.
A droga era distribuída para todas as cidades da região metropolitana, mas a maior parte dos criminosos atuavam em Cariacica. “A base da quadrilha preponderava em Itaquari e Alto laje, onde foram cumpridas a maior parte das prisões”, explicou o delegado.
Comando do Rio
A operação foi batizada de Saibot, que é o nome, do líder do grupo, Tobias Claudino Nascimento, de trás pra frente. Segundo o delegado, o chefe da quadrilha, que ainda está foragido, fazia todo o comando do Rio de Janeiro. Outros 8 mandados de prisão ainda seriam cumpridos. “Nós identificamos e indiciamos 25 pessoas, todas com mandados de prisão decretadas pela justiça criminal de Cariacica, mas isso não quer dizer que não há envolvimento de outros criminosos”, explicou à Rádio CBN Vitória. 
Além de efetuar as prisões, a Polícia civil cumpriu 25 mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos 40kg de maconha e 2 kg de crack, que a polícia ainda investiga se tem ligação com a quadrilha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vias da Serra serão interditadas para confecção de tapetes de Corpus Christi
Granizo permanece intacto mesmo dois dias após tempestade em Muniz Freire
Granizo permanece intacto mesmo dois dias após tempestade em Muniz Freire
Capixabas Karatê
Capixabas se sagram vice-campeãs pan-americanas de karatê e garantem vaga no Mundial da China

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados