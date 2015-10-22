Presos 17 integrantes de quadrilha do tráfico na Grande Vitória; comando era feito do Rio de Janeiro

Uma operação realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo prendeu 17 membros de uma quadrilha que atuava com tráfico de drogas em toda a Região Metropolitana de Vitória. Das prisões, nove foram realizadas na madrugada desta quinta-feira (22), as outras oito foram feitas ao longo da semana. As investigações, que estavam sendo feitas pela Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (Deten), começaram há oito meses. Cerca de 150 policiais foram envolvidos na ação.

O delegado responsável, Fábio Pedroto, acredita que esta é uma das maiores quadrilhas que agia na Grande Vitória. O grupo começou a ser investigado após a polícia receber informações pelo disque denúncia. O passo seguinte foi a interceptação das ligações telefônicas da quadrilha e monitorar todo a movimentação do grupo.

A droga era distribuída para todas as cidades da região metropolitana, mas a maior parte dos criminosos atuavam em Cariacica. “A base da quadrilha preponderava em Itaquari e Alto laje, onde foram cumpridas a maior parte das prisões”, explicou o delegado.

Comando do Rio

A operação foi batizada de Saibot, que é o nome, do líder do grupo, Tobias Claudino Nascimento, de trás pra frente. Segundo o delegado, o chefe da quadrilha, que ainda está foragido, fazia todo o comando do Rio de Janeiro. Outros 8 mandados de prisão ainda seriam cumpridos. “Nós identificamos e indiciamos 25 pessoas, todas com mandados de prisão decretadas pela justiça criminal de Cariacica, mas isso não quer dizer que não há envolvimento de outros criminosos”, explicou à Rádio CBN Vitória.