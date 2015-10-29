Prefeituras da Grande Vitória readequam horário de funcionamento para economizar

Em momento de baixa arrecadação e de crise econômica, as prefeituras da Grande Vitória resolveram diminuir o horário de funcionamento de alguns setores ou reduziram a jornada de funcionários para gerar economia e equilibrar as finanças. Depois de Cariacica, Vitória e Serra, a prefeitura de Vila Velha também vai readequar horários a partir de novembro.

De acordo com o secretário de Administração e Planejamento de Vila Velha, Rodrigo Cavalcante, a prefeitura irá mudar o período de atendimento. Os serviços administrativos, que eram oferecidos de 8h às 18h, vão passar a funcionar das 12h às 19h. Segundo o secretário, a mudança, que começa a valer no início de novembro e seguirá até fevereiro, vai gerar uma economia de mais de R$ 600 mil. Rodrigo Cavalcante explicou que o município só vai readequar o período de fornecimento de serviços administrativos. “Trabalhando com pouco dinheiro, nós temos que garantir as prioridades, como Educação, Saúde, Segurança Pública e Drenagem”, ressaltou à Rádio CBN Vitória.

De acordo com o secretário, a mudança vai gerar economia de custos ordinários, como gastos com água, energia, combustível, manutenções e limpeza. Nessa conta, os servidores vilavelhenses não terão os salários reduzidos. No entanto, a jornada de trabalho, que era de oito horas, com duas horas de descanso, passará para sete horas, com 15 minutos de intervalo.

Além de Vila Velha, as administrações de Cariacica, Serra e Vitória já anunciaram mudanças. Em Cariacica, o horário de expediente da prefeitura começava às 8h e agora se incia às 9h, com término às 17h. As unidades de saúde da cidade passaram a funcionar de 7h até as 16h, e não mais até 17h.

Na Serra, apesar do horário de funcionamento de serviços prestados à população não ter mudado, a readequação se deu na jornada de trabalho dos ocupantes de cargos comissionados dos setores administrativos. Com a diminuição de uma hora de trabalho dessas pessoas, a administração municipal também reduziu os salários em 12,5%. A estimativa é que, em um ano, sejam economizados R$ 4 milhões.