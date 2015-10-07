Prefeituras apostam em conscientização para reduzir consumo de água na Grande Vitória

Os municípios da Grande Vitória apostam na educação para conscientizar os moradores sobre a importância de economizar água. A crise hídrica no Estado é tão grave que 11 municípios já estão sob racionamento de água. Nesta terça-feira (06), foi publicado no Diário Oficial a recomendação do Governo do Estado para que as prefeituras criem códigos de postura para penalizar quem desperdiça água.

Em Vitória e Vila Velha a recomendação já é lei desde o início do ano, apesar disso, ninguém foi multado na capital por desperdiçar água e em Vila Velha foram aplicadas 16 multas. Os municípios afirmam que o intuito do decreto não é multar, mas conscientizar os moradores.

É proibido lavar vidraças, fachadas, calçadas, pisos, muros e veículos com mangueiras. Também é proibido regar gramados e jardim com água potável. A fiscalização também é direcionada para lava jatos, postos de combustível, supermercados, açougues e peixarias.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Sustentável de Vila Velha, Jader Mutzig, desde a publicação do decreto, a preocupação do município era de educar o morador, por isso, uma quantidade pequena de multas foram aplicadas nos últimos nove meses. O valor mínimo é de R$ 500. “Nossa intenção no primeiro momento sempre é fazer a conscientização, a educação ambiental e utilizar nosso poder de polícia administrativa, ou seja, multar, só em último caso”, contou.

Escolas

Além disso, um trabalho de conscientização é feito em todas as escolas do município para educar as crianças e adolescentes sobre o uso racional da água. Para economizar água, os chuveiros da orlam foram reduzidos pela metade e a irrigação de canteiros e ruas está sendo feita com água de reúso.

Em Vitória, 140 denúncias foram feitas até o mês de setembro. Segundo o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Paulo Barbosa, não foi aplicada nenhuma multa, no valor de R$ 568,40, porque não houve reincidência.

“A partir do momento que temos uma denúncia e conseguimos constatar que está sendo feito o uso indevido da água, fazemos uma conscientização, uma abordagem educativa, para que a pessoa perceba que estamos vivendo um momento de crise e esse tipo de uso é proibido”, destacou.