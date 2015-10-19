Por prorrogar credenciamento de pátios, CPI dos Guinchos resolve convocar novo diretor do Detran

Uma instrução de serviço publicada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES), nesta segunda-feira (19), no Diário Oficial provocou polêmica entre os deputados que compõem a CPI dos Guinchos, que investiga uma suposta máfia no setor de remoção de veículos. Por causa dela, os parlamentares resolveram convocar o novo diretor geral da instituição, Roger Tristão Pádua Frizeira para depor na próxima segunda-feira (26).

Your browser does not support the audio element. CPI dos Guinchos

O documento do Detran prorroga os credenciamentos das empresas que prestam serviços de remoção, depósito, guarda e liberação de veículos, possibilitando renovação anual dos contratos.

Para os deputados estaduais, a instrução foi considerada uma afronta aos trabalhos realizados na Assembleia Legislativa. Durante a sessão, o presidente da CPI dos Guinchos, deputado Enivaldo dos Anjos, acenou tomar atitudes drásticas quanto a instrução.

"Eu achava que a assessoria, com base nessa instrução, analisasse a possibilidade da gente pedir providências duras contra o atual diretor, que já entrou mantendo a situação que nós estamos combatendo aqui, que é a dos pátios. Ele nem bem entrou e já se rendeu a situação dos pátios. Já disse aqui que, se a gente não mandar prender esse pessoal, eles não vão parar de fazer essa palhaçada com a população. Então, esse diretor do Detran, já entra aceitando lobby dos pátios, para continuar roubando a população. Já peço a procuradoria para analisar se a gente pode pedir o juiz a prisão dele (Roger Frizzeira) aqui depois do depoimento, porque isso é uma molecagem que não tem tamanho", disse durante a CPI.

Para a deputada Janete de Sá, relatora da CPI, o depoimento de Roger será importante para esclarecer a instrução e apontar se o Detran pretende realizar os leilões previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para desafogar os pátios. "Muito nos incomodou quando a gente viu essa instrução nº 177, de dia 16 de outubro desse ano, onde, mesmo diante de tudo que colocamos aqui, com a necessidade de licitação, está sendo estendido o período de credenciamento, por mais um ano, para cada pátio desse. Nem coloca o prazo que isto seria desmobilizado. De leilão ninguém fala nada, não veio nada do Detran", disse durante a CPI.

O diretor geral do Detran, Roger Tristão, informou, por meio de nota, que, no momento, prefere não se manifestar.