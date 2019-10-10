Placar eletrônico de R$ 868 mil é instalado no Kleber Andrade

Placar eletrônico do Kleber Andrade foi instalado e testado Crédito: Governo do Estado/Divulgação

As reformas pontuais e os ajustes finos no Kleber Andrade seguem acelerados. Na tarde desta quarta-feira (09), o placar eletrônico, uma das principais reivindicações do torcedor capixaba, foi instalado e testado na praça esportiva. O próprio governador Renato Casagrande (PSB) fez questão de divulgar o acontecimento em suas redes sociais.

Your browser does not support the audio element. Placar eletrônico de 868 mil reais é instalado no Kleber Andrade

"Agora as partidas no Kleber Andrade vão ganhar mais emoção. Acabamos de concluir os testes para a instalação do novo placar eletrônico do estádio de todos os capixabas, que já está funcionando. Ele é capaz de reproduzir imagens, vídeos e textos, garantindo mais qualidade para os torcedores no principal palco do nosso futebol. Ótimo dia, amigos!", declarou o governador.

O custo total do placar eletrônico, que possui 43m², foi de R$ 868 mil e faz parte do pacote reservado às reformas pontuais da principal praça esportiva do Espírito Santo.