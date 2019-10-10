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Futebol capixaba

Placar eletrônico de R$ 868 mil é instalado no Kleber Andrade

Primeira impressão dos torcedores nas redes sociais não foi das melhores: "Ficou menor que a TV do meu quarto", disse um internauta

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 22:12

A Gazeta

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Publicado em 

09 out 2019 às 22:12
Placar eletrônico do Kleber Andrade foi instalado e testado Crédito: Governo do Estado/Divulgação
As reformas pontuais e os ajustes finos no Kleber Andrade seguem acelerados. Na tarde desta quarta-feira (09), o placar eletrônico, uma das principais reivindicações do torcedor capixaba, foi instalado e testado na praça esportiva. O próprio governador Renato Casagrande (PSB) fez questão de divulgar o acontecimento em suas redes sociais.
Placar eletrônico de 868 mil reais é instalado no Kleber Andrade
"Agora as partidas no Kleber Andrade vão ganhar mais emoção. Acabamos de concluir os testes para a instalação do novo placar eletrônico do estádio de todos os capixabas, que já está funcionando. Ele é capaz de reproduzir imagens, vídeos e textos, garantindo mais qualidade para os torcedores no principal palco do nosso futebol. Ótimo dia, amigos!", declarou o governador.
O custo total do placar eletrônico, que possui 43m², foi de R$ 868 mil e faz parte do pacote reservado às reformas pontuais da principal praça esportiva do Espírito Santo.
A primeira impressão dos torcedores capixabas ao ver as imagens do placar eletrônico nas redes sociais é que ficou pequeno ou que não vai ser satisfatório a todos que estiverem no estádio: "Imagino o quão difícil é agradar o povo... Mas esse telão para tamanho do estádio ficou menor que a TV do meu quarto", afirmou um torcedor na página oficial do governador Renato Casagrande. Outro internauta também achou a tela pequena: "Legal, mas não deveria ser um pouco maior não?", afirmou.

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