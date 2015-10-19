Perícia vai apontar causas de Incêndio que destruiu galpão de empresa na Serra

Um incêndio de grandes proporções destruiu um galpão da empresa Eximbiz, localizada às margens da BR 101, em Carapina, na Serra. Para conter o fogo, que começou por volta das 17 horas deste domingo (18), foram necessárias quatro equipes do Corpo de Bombeiros, além da ajuda de dois caminhões-pipa. O trabalho dos bombeiros durou a noite toda e só terminou nesta segunda-feira (19) por volta das das 12 horas.

Your browser does not support the audio element. Perícia vai apontar causa de incêndio que destruiu galpão de empresas na Serra

De acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, Natanael Silva Oliveira, o fogo só foi controlado ainda na noite de domingo. As causas do incêndio ainda não foram identificadas e, na tarde desta segunda-feira (19), a perícia vai vistoriar a área para apontar os motivos. Segundo o capitão, no local havia a presença de muitos materiais altamente combustíveis. “ Tinha estoque de madeira, papelão, material de escritório, cerâmica e ferro também”, relatou.