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PREJUÍZO

Perícia vai apontar causas de Incêndio que destruiu galpão de empresa na Serra

O trabalho dos bombeiros durou a noite toda e só terminou nesta segunda-feira (19) por volta das das 12 horas

Publicado em 19 de Outubro de 2015 às 16:38

Publicado em 

19 out 2015 às 16:38
Um incêndio de grandes proporções destruiu um galpão da empresa Eximbiz, localizada às margens da BR 101, em Carapina, na Serra. Para conter o fogo, que começou por volta das 17 horas deste domingo (18), foram necessárias quatro equipes do Corpo de Bombeiros, além da ajuda de dois caminhões-pipa. O trabalho dos bombeiros durou a noite toda e só terminou nesta segunda-feira (19) por volta das das 12 horas.
Perícia vai apontar causa de incêndio que destruiu galpão de empresas na Serra
De acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, Natanael Silva Oliveira, o fogo só foi controlado ainda na noite de domingo. As causas do incêndio ainda não foram identificadas e, na tarde desta segunda-feira (19), a perícia vai vistoriar a área para apontar os motivos. Segundo o capitão, no local havia a presença de muitos materiais altamente combustíveis. “ Tinha estoque de madeira, papelão, material de escritório, cerâmica e ferro também”, relatou.
Com o calor, a estrutura, que é de metal, caiu e a presença de ferro retorcido dificultou o trabalho no local dos bombeiros. Nenhuma pessoa ficou ferida. A equipe de reportagem da rádio CBN Vitória procurou a empresa, que pertence ao Grupo Otto Andrade, para apurar detalhes sobre os prejuízos e sobre o que poderia ter ocasionado o incêndio, mas não tivemos retorno até o início da tarde.

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