PDU de Vitória: moradores podem ter mais comércio no interior dos bairros residenciais

Esta semana um seminário entre moradores e autoridades discutiu algumas diretrizes do novo Plano Diretor de Vitória (PDU). Dessa vez as propostas são de interesse de todas a cidade e não atendem apenas as demandas específicas dos bairros. As propostas giraram em torno de vários temas como mobilidade urbana, uso e ocupação do solo, qualidade de vida, sustentabilidade e as paisagens da cidade, por exemplo.

Segundo a secretária de Desenvolvimento de Vitória, Lenise Loureiro, entre as propostas, que ainda serão levadas à apreciação dos moradores, está o aumento da presença do comércio no interior dos bairros residenciais. A natureza desses estabelecimentos seria voltada, principalmente, para o setor de serviços. Atualmente o PDU prevê que nenhuma área residencial possa ser transformada em comercial.

Your browser does not support the audio element. PDU de Vitória Moradores querem comércio em bairros residênciais

A cobrança de uma contrapartida financeira pelo direito de construir na cidade também foi assunto no seminário. A proposta é que o limite do coeficiente máximo de aproveitamento dos terrenos, que já está prevista no PDU atual, seja mantido, mas, que quando utilizado em sua totalidade, seja cobrada uma taxa.

O dinheiro pago para se obter a permissão de construir – chamada de outorga onerosa e que está prevista no Estatuto da Cidade, será investido no crescimento urbano equilibrado. “Em regiões como Praia do Canto, Jardim da Penha, Jardim Camburi, nós estamos estudando a possibilidade, para novas edificações, seja cobrada uma contribuição para se investir em áreas menos desenvolvidas, principalmente, a região de Santo Antônio até Andorinhas”, explicou Lenise.

Fazer com que o cidadão deixe o carro em casa e prefira o transporte coletivo ou as ciclovias também é um dos desafios para melhorar o trânsito na Capital. De acordo com Lenise, o plano é ligar todos os eixos do município com ciclovias. Além disso, também está prevista a construção de vias e calçadas mais largas, onde isso for possível. “Foi muito tratada também a mobilidade urbana priorizando a questão não motorizada, menos carros, mais bicicletas, o passeio a pé e o transporte coletivo, esses assuntos foram amplamente abordados”, disse Lenise à CBN.

A preservação da vista para o Convento da Penha de diversos pontos da capital, também será priorizada. O PDU já prevê restrições para garantir boa visualização do convento. Mas o que se pretende para o próximo plano é trazer para dentro do conjunto de regras da cidade as determinações de uma portaria do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que estabelece os limites para preservar a vista do Convento da Penha.

Os polos gastronômicos da cidade também serão potencializados no novo plano. Segundo a secretária, as regiões que já apresentam vocação para atrair públicos como a Ilha das Caieiras, a Rua Sete, no Centro, a rua da Lama, em Jardim da Penha e a Laminha, em Jardim Camburi, serão priorizadas.