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Saída na crise

Paulo Hartung confirma substituição de Denise Cadete na Cesan

Quem assume o cargo é o ex-diretor de operações da Odebrecht Ambiental/Saneatins, Pablo Andreon

Publicado em 07 de Outubro de 2015 às 16:27

Publicado em 

07 out 2015 às 16:27
O governador Paulo Hartung (PMDB) confirmou na manhã desta quarta-feira (07) a saída de Denise Cadete da presidência da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) e a chegada de Pablo Andreon para a assumir o cargo. Ele é ex-diretor de operações da Odebrecht Ambiental/Saneatins, empresa que desenvolve projetos de gestão de água e esgoto em parceria com prefeituras e com o governo de Tocantins.
A troca se dá em meio à crise hídrica, após anúncio de que dez localidades de pelo menos nove municípios capixabas já decretaram racionamento de água. Ao ser questionado sobre à decisão, Hartung preferiu não falar sobre as motivações da mudança. Mas, exaltou a passagem de Denise Cadete pela Cesan, que passa a assumir a Diretoria de Administração e Finanças do Bandes, atualmente sem um titular.
"Estamos trazendo um profissional técnico da área, qualificadíssimo e colocando a Denise em uma área econômica do governo. É outra técnica muito qualificada. Olha por onde passou a Denise, pela Ceturb. Em vários governos, não só no meu. Veio para Cesan fez um bom trabalho na companhia e agora vai reforçar nosso trabalho no Bandes. É uma mexida de qualidade que estamos fazendo no governo", pontuou.
Para o governador, a chegada de Andreon na companhia é motivo de comemoração. "É um técnico capixaba, respeitadíssimo. Um gol de placa que estamos fazendo. Conseguir  trazer no setor público  um profissional dessa qualidade, para dirigir uma empresa pública importante como a Cesan é uma coisa para ser comemorada por todos nós", disse.
A troca seria anunciada oficialmente no início da tarde desta quarta, em uma reunião do Conselho de Administração da Cesan. Procurada pela reportagem, Denise não retornou às ligações.

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