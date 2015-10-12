Passeio ciclístico em Cariacica para comemorar o Dia das Crianças

Em comemoração ao Dia das Crianças, a prefeitura de Cariacica realizou um passeio ciclístico pela orla de Porto de Santana na manhã desta segunda-feira (12). Os pequenos, juntamente com os pais e familiares, percorreram cerca de 5,5 km. Houve premiação para a bicicleta com a melhor decoração, para o mais novo ciclista e o mais idoso. O evento também conscientizou as pessoas sobre a importância de preservar os recursos hídricos.

Para o mecânico Sérgio Pícoli, eventos como esse possibilitam a união entre pais e filhos. Ele destacou que, já que o feriado é das crianças, nada melhor que passar o dia inteiro fazendo atividades ao lado do filho Leonardo.

“Hoje é o dia que os pais têm que fazer com que os filhos se sintam realmente filhos. Está tão difícil ser pai ultimamente e hoje é o dia que tivemos o privilégio de mostrar isso em Cariacica, que os filhos merecem ter um pai ao lado”, afirmou.

Leonardo Pícoli, 10 anos, contou que ficou sabendo pela avó que haveria passeio ciclístico em Porto de Santa e resolveu convidar o pai. “Gosto muito de andar de bicicleta, então, resolvi convidar meu pai, que aceitou o convite”, disse.

Mais de 100 pessoas participaram do passeio ciclístico. De acordo com o secretário de Esporte e Lazer de Cariacica, Edvaldo Erlacher, a realização deste passeio no Dia das Crianças é justamente para mostrar que o esporte pode unir as famílias. Além disso, é um incentivo para a prática de esportes.