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Passageira fica presa em roleta de ônibus em Guarapari

Mulher foi obrigada a passar pela catraca mesmo após pedir para pagar a passagem e entrar pela porta do meio do coletivo. Corpo de Bombeiros e mecânico foram chamados

Publicado em 31 de Dezembro de 2019 às 14:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2019 às 14:18
Roleta de ônibus Crédito: Gil Velloso
Uma passageira ficou presa na roleta de um ônibus em Guarapari, no litoral do Espírito Santo. Segundo relato da mulher, identificada como Elisângela, à TV Gazeta, ela foi obrigada a passar pela catraca mesmo após pedir para pagar a passagem e entrar pela porta do meio do coletivo.
Passageira fica presa em roleta de ônibus em Guarapari
O caso aconteceu na tarde dessa segunda-feira (30). Ao ver a passageira presa, o motorista do ônibus dirigiu até o Corpo de Bombeiros para pedir ajuda.
Durante o trajeto, ela foi humilhada, chorou e ouviu ofensas de outras passageiros. Os bombeiros até tentaram, mas não conseguiram ajudar e foi preciso a chegada do mecânico da viação de ônibus para soltar a roleta. A TV Gazeta fez contato com a viação que faz a linha e aguarda um retorno.
Já a Prefeitura de Guarapari afirmou que trata-se de uma questão de bom senso do motorista e do cobrador e que "cabe à empresa orientar o seus funcionários. Permitir a entrada pela porta sem roleta e fazer a cobrança da passagem. A passageira pode procurar seus direitos judicialmente pelos danos morais sofridos", destacou, em nota.

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