Passageira fica presa em roleta de ônibus em Guarapari

Roleta de ônibus Crédito: Gil Velloso

Uma passageira ficou presa na roleta de um ônibus em Guarapari, no litoral do Espírito Santo. Segundo relato da mulher, identificada como Elisângela, à TV Gazeta, ela foi obrigada a passar pela catraca mesmo após pedir para pagar a passagem e entrar pela porta do meio do coletivo.

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O caso aconteceu na tarde dessa segunda-feira (30). Ao ver a passageira presa, o motorista do ônibus dirigiu até o Corpo de Bombeiros para pedir ajuda.

Durante o trajeto, ela foi humilhada, chorou e ouviu ofensas de outras passageiros. Os bombeiros até tentaram, mas não conseguiram ajudar e foi preciso a chegada do mecânico da viação de ônibus para soltar a roleta. A TV Gazeta fez contato com a viação que faz a linha e aguarda um retorno.