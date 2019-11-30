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Quase seis anos de obras

Operários fazem reparos de última hora para inaugurar Leitão da Silva

Equipe do DER está trabalhando na pintura de meio-fio e em serviços de conserva ao longo da avenida para solenidade de entrega oficial das obras

Publicado em 30 de Novembro de 2019 às 13:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2019 às 13:05
Operários do DER fazem últimos reparos na Avenida Leitão da Silva antes da inauguração Crédito: Adalberto Cordeiro
A Avenida Leitão da Silva, uma das principais de Vitória, vai ser inaugurada neste domingo (1º) após quase seis anos de obras. Para a solenidade de entrega oficial do serviço, operários do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES) estão fazendo os últimos reparos ao longo da via, com pintura de meio-fio, paisagismo e serviços de conserva e limpeza.
Operários fazem reparos de última hora para inaugurar Leitão da Silva
A entrega estava prevista, inicialmente, para o dia 24 de novembro, mas precisou ser adiada por causa das chuvas intensas do mês passado. No evento deste domingo, o governador Renato Casagrande (PSB) estará presente. A obra havia começado em 2014, no último ano do mandato anterior do socialista, e tem um histórico de atrasos e prejuízos, sobretudo para o comércio da região.
Agora, a expectativa é que, com a avenida totalmente liberada, e com uma estrutura melhor - todo o trecho no sentido Avenida Beira-Mar terá três faixas para veículo e ainda tem ciclovia em toda a sua extensão - a situação melhore para usuários e comerciantes.
Para o autônomo Juvenil da Silveira Ferreira, 55 anos, o tempo de realização da obra deixou a desejar, mas, agora, acredita que a avenida vai trazer melhorias. “Para o comércio, principalmente, porque foi muito prejudicado”. Nos últimos anos, 42 lojas foram fechadas e mais de 200 funcionários foram demitidos devido à queda na movimentação de clientes após o início das obras.
A assistente do lar Maria Rosa Borges, 47, assistente do lar, é moradora de Itararé e destaca que a entrega da obra é a realização de um sonho antigo. “A obra demorou e trouxe muitas complicações para comerciantes e moradores da região, além de pedestres. Mas, agora, enfim, está ótimo”, observa.

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