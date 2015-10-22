OAB-ES escolhe nova diretoria em novembro

A eleição que vai definir o novo presidente da Ordem dos Advogados - seccional Espírito Santo (OAB-ES) será realizada no dia 19 de novembro. A escolha também define outros 17 presidentes de subseção. Ao todo, três chapas concorrem à presidência e encabeçam a disputa: Homero Junger Mafra, Santuzza da Costa Pereira e José Carlos Rizk Filho. A partir desta quinta-feira (21), a CBN Vitória apresenta uma série de reportagens com as propostas dos candidatos ao cargo.

Homero Junger Mafra, que é o atual presidente da seccional capixaba, concorre ao cargo pela terceira vez. De acordo com ele, ao longo dos seis anos de mandato, a OAB cumpriu o papel social e esteve ao lado da população, denunciando irregularidades e apoiando os movimentos sociais. “A ordem esteve presente em todos os momentos da luta do povo capixaba, da sociedade capixaba. A ordem cumpriu efetivamente seu papel social, atuando em todas as frentes”, falou à Rádio CBN Vitória.

Mafra destacou ainda que a OAB continuará se posicionando contra questões como o auxilio moradia pago pelo poder Judiciário. Segundo ele, esta é uma maneira fácil de garantir aumento salarial.

Profissionais

Em relação a situação dos advogados no Espírito Santo, o candidato explicou que a categoria enfrenta hoje um problema sério que é a subcontratação de profissionais recém-formados, que recebem baixos salários de grandes escritórios para trabalhar como correspondentes no interior. Segundo ele, estas situações estão sendo denunciadas sistematicamente e diversas palestras para alertar sobre o assunto são feitas no interior.

Nesta quinta-feira (22), uma nota publicada no site da organização não governamental Transparência Capixaba, que luta no combate a corrupção e a favor da transparência pública, dizia que, em sua campanha pelo primeiro mandato, Homero Mafra assinou um termo se comprometendo com 14 ações de transparência e gestão democrática.