Pelo menos 30 mil pacientes serão atendimentos mensalmente no Pronto-atendimento Monsenhor Rômulo Neves Balestrero, mais conhecido como PA do Trevo de Alto Lage, em Cariacica. A partir desta quinta-feira (15) a unidade passará a funcionar 24 horas e atenderá as demandas das unidades de Itacibá e Infantil. Mais de 300 profissionais da saúde se revezarão em plantões diurnos e noturnos para atender quem buscar atendimento.

Your browser does not support the audio element. Novo PA do Trevo de Alto Lage atenderá até 30 mil pessoas por mês

Com a inauguração da unidade, o PA de Itacibá e o PA Infantil, serão extintos. Segundo o prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia Junior, o Juninho, os prédios onde funcionavam esses serviços permanecerão fechados até que seja definido quais serviços serão oferecidos neles. A transferência dos equipamentos e dos pacientes dessas estruturas será realizada nesta quinta-feira (15) e sexta-feira (16).

De acordo com o prefeito, a mudança vai oferecer mais qualidade aos usuários e profissionais do município. “A gente sabe a demanda histórica que sempre foi o PA de Itacibá e agora estamos conseguindo mudar esta história de forma radical, não apenas para quem procura, mas para quem trabalha nesse espaço”, enfatizou.

A nova estrutura, que entra em funcionamento pleno no próximo sábado (17), contará com os serviços de laboratório, raio-X digital, centro de esterilização, além de sala de urgência e emergência com quatro leitos contando com todos equipamentos para casos mais graves.

Outra novidade é que o espaço contará com dentista de plantão 24 horas. O consultório odontológico será equipado para receber pacientes de urgência e emergência. O PA também contará com uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).