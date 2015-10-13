Quem possui contas com mais de 60 dias de atraso terá uma nova chance de quitar as dívidas e limpar o nome. Essa oportunidade começa na próxima segunda-feira (19), quando o Procon Estadual inicia a segunda edição do "Mutirão de Conciliação e Renegociação de Dívidas", a partir das 09 horas, na quadra do Ginásio Jaime Navarro de Carvalho, em Bento Ferreira. As equipes devem realizar 7,2 mil atendimentos aos endividados até a sexta-feira (23) - algo próximo a 1,2 mil procuras por dia.

Your browser does not support the audio element. Novo mutirão do Procon-ES será em ginásio e vai atender a 1,2 mil endividados por dia

Para evitar as grandes filas que marcaram a edição de agosto, o órgão ampliou o número de atendimentos e modificou o sistema de senhas, que contará com o CPF de quem for ao local. Denise Izaíta, diretora-presidente do Procon Estadual, afirma que essa é uma forma de evitar que terceiros reservem senhas e que pessoas passem a madrugada nas filas para conseguir um atendimento.

"Nós não queremos que o consumidor tenha que se deslocar de madrugada, tenha que dormir na fila. Não queríamos isso nem na primeira oportunidade. Para evitar que o consumidor busque a senha para um terceiro, para um parente, um amigo, nesta senha do segundo mutirão será informado a senha do consumidor. Não será possível pegar senha para outra pessoa, apenas para o próprio atendimento", destacou à Rádio CBN Vitória.

Revisão de acordos

As senhas serão distribuídas sempre a partir das 08 horas. Ao todo, 12 empresas estarão presentes (lista abaixo). O atendimento da Defensoria Pública também será ampliado. Na primeira edição, há dois meses, foram ajuizados pelo órgão 58 ações revisionais - aquelas que rediscutem um acordo que já foi feito, segundo Denize.

"A Defensoria Pública estará presente com todo o seu núcleo de Defesa do Consumidor, com pelo menos três defensores presentes pela manhã e à tarde, além de estagiários. O consumidor que tiver dúvidas quanto a defesa do consumidor, negociação de dívidas feita anteriormente ou feita naquele momento, terá atendimento. O defensor que observar alguma violação ao Código do Consumidor vai ingressar com uma ação judicial naquele momento, coletando todo o documento necessário. Ou seja, o consumidor não vai ter que retornar ou deslocar para outro destino", disse Denise.

Durante toda a semana, a cada 15 minutos, vão acontecer palestras sobre educação financeira: como organizar o orçamento; como não comprometer o orçamento com cartão de crédito, dívidas, conta de água e luz; como otimizar o orçamento de forma simples; e como entender a conta de água e energia.

Se em agosto, o Procon registrou 2.474 atendimentos no "Mutirão de Conciliação e Renegociação de Dívidas", a expectativa para a edição de outubro é de 7.200 ao longo de toda a semana de trabalhos, o que significa 1.200 consumidores atendidos todos os dias. Para conseguir o atendimento, o consumidor deve levar a carteira de identidade, o CPF, comprovante de residência e comprovante rendimentos.

Empresas participantes:

- Caixa Econômica Federal

- Banestes

- Banco Pan

- Escelsa

- Avista

- Oi

- Banco do Brasil

- Itaú

- Losango

- Dacasa Financeira

- Bradesco

- Cesan

Serviço:

"Mutirão de Conciliação e Renegociação de Dívidas"