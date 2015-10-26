Mutirão do Procon retirou R$ 14 milhões em juros e multas de inadimplentes em uma semana de mutirão

O primeiro dia de prorrogação do 2º Mutirão de Negociação do Procon Estadual, nesta segunda-feira (26), começou com um clima mais tranquilo do que o visto ao longo da semana passada. Mas, ainda assim, houve uma extensa fila de pessoas que aguardavam senhas de atendimento em barracas, cadeiras de praia e com sombrinhas.

O Procon avaliou a primeira semana do Mutirão como positiva. Até a manhã de sexta-feira, os dados computados apontavam para R$ 14.148.000,00 em retirada de juros e multas. De dívidas negociadas, ou seja, pagas o valor chegava a R$ 5.211.00,00. Já a economia, que pelas contas do Procon é a diferença entre o total de dívidas e o total de dívidas negociadas, R$ 8.936.000,00. O que significa uma redução de dívida de 63,72%.

Senhas

Para esta segunda semana, a estratégia de distribuição de senhas mudou. Ao invés de serem entregues aos consumidores às 8 horas da manhã, passa a acontecer às 16 horas. As senhas são o passe de entrada no ginásio para o dia seguinte. Ou seja, quem foi atendido nesta segunda, a partir das 9 horas, pegou a senha na tarde da última sexta-feira (23).

Mesmo com a modificação, houve quem chegasse com até dois dias de antecedência na fila. Caso de Danilo Pires dos Santos, 20 anos, que veio de Porto Santana, em Cariacica, e chegou ao local no início da tarde de sábado, se tornando o primeiro da fila, para negociar uma dívida adquirida na compra de uma televisão.

Já a autônoma Sônia Moreira Ferreira, 49 anos, chegou ao local no domingo (25), às 13h30. Essa é a terceira vez que ela tenta atendimento para quitar uma dívida de R$ 3.800 no banco Itaú. "Quando chega na minha vez a ficha sempre acaba. E olha que eu não pego uma fila quilométrica. A primeira vez que eu vim, eu dormi na fila. Cheguei no portão, não tinha mais senha. Fui pra casa. Quando cheguei lá, vi na televisão a diretora do Procon falando que ia distribuir as senhas às 16 horas. Voltei às 13 horas. Quando cheguei, não tinha mais a senha, aí voltei ontem (domingo)", contou.

Luzimar Aparecida do Nascimento, 48 anos, está desempregada há três anos. Nesse período, contraiu dívidas com a Escelsa e a Dacasa Financeira. Ela chegou à fila às 18 horas de domingo junto com o marido e equipada para encarar a noite. "Eu trouxe uma rede. Coloquei um plástico no chão, joguei a rede por cima, coloquei a mochila do meu marido para fazer de travesseiro, um lençol e uma coberta para ficar ali", relatou.

Espera

Os atendimentos aconteceram normalmente na manhã desta segunda. A primeira a da fila era a aposentada Dalva de Oliveira, 57 anos, que comemorou o acordo fechado com a Losango. Na sexta, ela já tinha conseguido um bom negócio com a Avista. "Eu só sei que consegui um juros muito mais baixo do que eu imaginava que iria conseguir. A dívida com a Losango era R$ 1.400 e vou pagar R$ 170 à vista. Na sexta, foi o cartão Avista, que de R$ 3.570, eu vou pagar R$ 500 em 12 vezes", disse a aposentada.

A diretora presidente do Procon, Denize Izaíta, contou que conversou pessoalmente com os consumidores neste final de semana na tentativa de evitar as longas filas. " Passei aqui no sábado e conversei com a única pessoa que estava aqui. Ontem, estive aqui novamente às 15 horas, havia 27 pessoas na fila. Conversei com todas elas e ponderei que, se eles não fossem atendidos, poderiam buscar o Procon para tentar uma negociação. Mas eles são persistentes, querem realmente permanecer na fila", disse.